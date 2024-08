A helyszín szimbolikusnak volt tekinthető. Egyrészt, mert a Bakonyerdő Zrt. létesítményében tartották, amelyhez a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövész Klub is tartozik, másrészt gyakorlatilag Keszthely és Gyenesdiás határán található. Keszthelyen született és itt is él Major Veronika, a gyenesdiási lőtér pedig a második otthona. Ott fogott először puskát a kezébe, hiszen futócéllövészettel kezdett, és ma is a lőtéren gyakorol, ahol egy 25 méteres lőállás is található.

Major Veronika arcán könnycsepp csorog, de ő is mosolyog, hiszen ez a nap az ünneplésé volt

Fotó: Halász Gábor

A vonyarcvashegyi Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar jóvoltából a Himnusz hangjaival kezdődött az ünnepi köszöntés, a keszthelyi dr. Iglódi Endre, a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke pedig kvázi házigazdaként vitte a szót. Ő ismertette Major Veronika párizsi olimpiai szereplésének részleteit. Mintha ne tudta volna bárki is, hogy mi történt, aki itt volt... Mégis, jó volt hallani újra az olimpiai bronz megszületésének krónikáját.

Vastaps, amikor elhangzott mindez, az ünneplők között pedig olimpikonok is helyet kaptak, illetve kiváló sportolók. Itt volt Varga Károly, az 1980-as olimpia kisöbű sportpuskában olimpiai bajnoka, aztán Paksi Tímea kilencszeres világbajnok kajakozó, Kovács Péter vb-ezüstérmes kézilabdázónk, aki három olimpián vett részt, továbbá Keczeli Bianka, a BEFAG Keszthelyi Erdész LK többszörös világ- és Európa-bajnok futócéllövő. A Bakonyerdő Zrt. nevében Jagicza Attila vezérigazgató-helyettes nagy ünnepnek nevezte az összejövetelt és Varga László vezérigazgató nevében is köszöntötte Major Veronikát, akit herendi porcelánnal és egy festménnyel is megajándékozott. Németh Béla cukrászmester egy olyan tortát készített, amin az olimpia sportpisztolyos versenye első három helyezettjének a neve és eredménye is megtalálható volt.

Nagy Bálint, a térség országgyűlési képviselője külföldi elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen, de egy levelet küldött, amit Keczeli Bianka olvasott fel sporttársának. Ő is elérzékenyült a sorok felolvasása közben, a vonyarci fúvószenekar pedig egy-egy zeneszámmal oldotta a néha sírásba hajtó hangulatot.