Arról korábban is írtunk, hogy nem sokon múlt Kurucz Levente és MTK-s párja, Opavszky Márk kijutása az olimpiára. A folytatás remélhetőleg meglesz, a nagykanizsai fiatal továbbra is Velenszki Tamás edző csoportjával készül, és megfogalmazta a terveit is.

– Innentől azt szeretném elérni, hogy egyesben, ha fogalmazhatok így, megkerülhetetlenné váljak a válogatókon. Mindhárom számban, kétszáz, ötszáz és ezer méteren is. Egyszer még ifiként sikerült mindhárom számot megnyernem egy Eb-n. Nyilván nem nemzetközi szinten, de hazai pályán jó lenne ismét a triplázás, immár felnőttként is. Most például ez is egyfajta motiváció.