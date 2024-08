Nem volt nehéz kitalálni válasz nélkül sem, hogy mit érezhetett... Arra pedig hogy milyen reményekkel várja az ob-t a következőképpen válaszolt:

- Most is a fővárosban vagyok, ahol év közben az MTK csapatával készülök és várom a csütörtökön kezdődő szolnoki országos bajnokságot - válaszolta lapunk kérdésére. - Utána jön a világbajnokság, de az ob-n nyerni kell a csapatba kerüléshez. Ötszáz és kétszáz méter egyesben indulok és nem titkolom, hogy szeretnék ott lenni a világbajnokságon. A nevezési lapon ott vannak az olimpián szerepeltek is, kíváncsian várom én is, hogy közülük kik indulnak el végül.

Egy, az olimpiával kapcsolatos kérdésünk mégis volt hozzá, vagyis, négy év múlva Los Angelesre vonatkozóan milyen tervei lennének:

- Erre könnyű a válasz és az enyém is az: Los Angelesben már ott szeretnék, ott akarok lenni!