Kurucz Leventének, a Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klub tehetséges versenyzőjének az eredményeiről már beszámoltunk, s ami közös Kiskó Rékával, hogy mindketten a kanizsai Csónakázó-tavon kezdték el eredményes pályafutásukat, Levente máig a Kanizsa KKK tagja, Réka viszont 2021 decemberétől a KSI sportolója. Szamarkandban Kiskó Réka és Szegedi Angelina személyében egy felnőtt vb-újonc duó ült hajóba a női K-2 200 méteres döntőjében, és az utánpótlás korosztályban világbajnok kettős a negyedik helyen zárt.

- Teljesen meglepetés volt, hogy ott lehettem a felnőtt vb-csapatban azok után, és nagy siker is a világbajnoki helyezés, hogy az U23-as világbajnokságra nem tudtam elutazni - árulta el Kiskó Réka, amikor megkerestük. - Az eredménynek azért is örültünk, ugyanis nem saját hajóval indultunk a vb-n, hanem a szervezők által biztosítottakkal, ami azért nem ugyanaz. Viszont jól sikerültek a beállítások, szóval elégedettek lehettünk.

A hazai, zalai, kanizsai kötődésről is kérdeztük Kiskó Rékát, aki viszont nem árult el nagy titkot vele, hogy mindez továbbra is megvan és létezik az életében.

- Nagykanizsán lettem utánpótlás korosztályos bajnok, ma is hazajárok, amikor csak tudok - árulta el, amikor erről kérdeztük. - Nagyon jó alapokat kaptam a kanizsai klubnál Varga Péter nevelőedzőmtől és nagyon sokat jelentett az is, amikor felépült a Csónakázó-tónál a vízitelep. Korábbi társammal, akivel korosztályos vb-t is nyertem, Decsi Dorinával, valamint Kurucz Leventével is tartjuk a kapcsolatot, és ma is a kanizsai klubban kajakozik a fiútestvérem. Levente sikereinek örülök, akivel annak idején együtt duatlonoztunk, és onnan mentünk át együtt a kajakosokhoz. Ma pedig szerintem kölcsönösen örülünk egymás sikereinek, noha más klubba tartozunk.

Az idén 20 esztendős Kiskó Réka azt még elárulta, nagy álma neki is, hogy ott legyen 2028-ban a Los Angeles-i olimpián, az ahhoz vezető úton pedig szerte bajnoki címeket szerezni, további világbajnoki részvételt kiharcolni. A jó megérdemelt pihenésre rátérve aztán némileg meglepő választ kaptunk...