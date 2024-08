Technoroll Teskánd–Credobus Mosonmagyaróvár 2-9 (2-3)

Teskánd, 100 néző. Jv.: Szalai.

Teskánd: Garai - Gyarmati (Szekeres, 75.), Kiss P., Csongár P. (Bakos, 46.), Boronyák (Csonka,, 80.), Szökrönyös Z., Major J., Bresztovszky, Gájer P. (Kiss D., 57.), Ferenczi D., Penczák. Edző: Kovács Imre.

Gólszerzők: Boronyák (16.), Gájer P. (37.), illetve Deák (23.), Sipos (34.), Illés (47., 90.), Gera (65.), Kövesdi (75.), Pongrácz (83.), Czingráber (85.), Oláh (87.).

Az NB II-től búcsúzott Mosonmagyaróvár ellen az első félidőben jól játszott a Teskánd és a vezetést is megszerezte. Az első játékrészben teljesen egyenrangú ellenfél volt a zalai együttes az NB III-as ellenfelével, amelynél viszont a második félidőre öt olyan labdarúgó is érkezett a pályára, akik alapemberek náluk. Mindez kijött, de a különbség azért is lett ilyen nagy, mert a végénre összecsuklott a Teskánd és sorozatban kapta a gólokat.

Úrkút–Csesztreg 2-4 (1-2)

Úrkút, 150 néző. Jv.: dr. Hegedüs.

Csesztreg: Gergő Á. - Póczak, Szabó K., Németh G., Biharvári (Lovrencsics, 66.), Őri Cs., Nagy N., Németh D. (Gerencsér, 96.), Orbán E. (Kiss Bá., 78.), Őri M., Elek Zs. Edző: Tamás Tamás.

Gólszerzők: Szedlacsek (18.), Zágor (58.), illetve Biharvári (6.), Őri M. (23.), Bognár (62. - öngól), Kiss B. (96.).

A sok sebből vérző Csesztreg kontrái végig veszélyesek voltak. A sérülések ellenére kézben tartotta a meccset a zalai csapat, amely ugyan a végén beszorult, de éppen egy pontos ellentámadással tettek pontot a meccs végére. Tamás Tamás edző szerint megérdemelten nyert csapata és a játékkal is elégedett volt.

Sárvár FC–Zalalövő 1-0 (0-0)

Sárvár, 100 néző. Jv.: dr. Grill.

Zalalövő: Kovács D. - Csáki, Gyenese, Őr, Agg (Tóth B., 79.), Sipos (Cseresznyés, 66.), Bekes, Kellner (Péter B., 66.), Radics, Földvári, Horvát D. Edző: Ostrom János.

Gólszerző: Tokaji (51.).

Döntetlenszagú mérkőzés volt a vasi bajnokság egyik meghatározó együttesének otthonában. Egy védelmi kihagyás után szerzett gólt a Sárvár, amivel megnyerte a meccset. Elöl kissé erőtlen volt a Zalalövő játéka, értékelt Ostrom János, a zalaiak edzője, aki szerint nem csalódás a kiesés, hiszen egy jó csapattal játszottak.