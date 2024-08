Múlt szerdán vette kezdetét a 43. Keszthely Open Szalai István Nemzetközi Sakkverseny - XV. dr. Hévízi László Emlékverseny, melyen a végleges adatok alapján 75 sakkozó kezdte meg a küzdelmeket. Bár sakkversenyről van szó és evvel kapcsolatban nem szokás az időjárást felhozni, itt mégis tényező a nyárvég és persze a remek idő, hiszen a mezőny tagjainak egy része általában összeköti ezt a viadalt egy kellemes Balaton-parti, keszthelyi kikapcsolódással is.

Viszont nemcsak nyaralásról szólnak ezek a napok, hanem a sakkverseny küzdelmeiről is. Sőt, a viadal harmadik napján délelőtt és délután is rendeztek fordulót, és éppen itt kezdtek el "pontokat hullajtani" az élen állók is. Viszont az erőviszonyok nem borultak, így a folytatásban is maradtak az élbolyban a legmagasabban jegyzett versenyzők. A Csonka Attila, Buzás Bertalan, Vodila Martin Botond, Fodor Balázs négyes gyakorlatilag folyamatosan váltották egymást az élen a hatodik fordulóig, akikhez csatlakozott a görög Anastasios Koukas és Apró Barnabás. A hétfői 7. fordulóban aztán ők hatan néztek egymással farkasszemet, a Fodor-Buzás, a Csonka-Vodila és a Kouskas-Apró meccsek egyaránt remivel értek véget, ami jól jött a forduló előtt 4-4 pontos Ongut Tamás Günes, Nógrády Vilmos, Berecz Kristóf hármasnak, akik győztek és felzárkóztak az előbbiekhez.

Kedden következik a 8. forduló, az 5.5 ponttal élen álló Buzás az 5 pontos Onguttal találkozik, és lesz mellettük még három "ötpontos" meccs, vagyis a Nógrády–Csonka, Apró–Fodor és a Vodila–Berecz találkozó.