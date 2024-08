A sportolókat felkészítő Tóthné Vágó Alexandra elmondta, hogy rendkívül sikeres Európa-bajnokságon jutottak túl versenyzőikkel, de már előre is tekintenek, hiszen jövőre Japánban rendezik meg a világbajnokságot. Arra is szeretnék a Szan-Dia FSC tagjai kivívni az indulás jogát, és persze az utazáshoz szükséges hátteret is szeretnék megteremteni, ami szintén nem kis feladat lesz majd.