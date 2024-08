– Az olimpiai szerepléssel nem lehetek elégedetlen – emlékezett a Franciaországban történtekre Kaizinger Balázs. – A rajt előtt nehéz döntést kellett hoznom, nem azzal a lóval indultam, amellyel igazán szerettem volna, viszont Herr Cooles Classio nagyszerűen teljesített, rajta nem múlt semmi. Nem kezdtünk jól, mert ennek a lónak a díjlovaglás a gyengéje, ám a terepversenyen és a díjugratásban megmutatta az erősségeit is. Öröm, hogy 28 év után ismét volt magyar versenyző lovastusában az olimpián, és most érzek magamban annyit, hogy megcélozzam a következő nyári játékokat is.

Kaizinger Balázs a lovastusa díjugratás zárószámában, a párizsi olimpián a Versailles-i kastély kertjében

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Kaizinger Balázs hazaköltözött

Kaizinger Balázs azt mondta: hazatérése mögött nem sportszakmai okok vannak.

– Nyolc évet töltöttem Németországban, sokat dolgoztam és tanultam, de igazán nem tudtam gyökeret ereszteni – mesélte. – De talán a sportágnak is hasznos lesz, ha itthon vagyok.

A Zalából indult lovas úgy véli, a lovastusa Barcelona és Atlanta után kicsit „leült” itthon, a párizsi szereplés pedig talán jó lehet arra is, hogy felrázza a sportág szereplőit.

A szakmának előre kellene tekintenie

– Most még mindenki Párizsról beszél, ez valahol érhető, másfelől viszont a szakmának előre kellene tekintenie – folytatta. – Az én olimpiai szereplésem mögött volt egy kétéves program, ezt a Honvédelmi Minisztérium finanszírozta, ám ennek a játékokkal együtt vége lett. Fontos kérdés, hogy mi lesz ezután, hiszen kvalifikáltam a következő Európa-bajnokságra, arra is készülni kellene. Illetve a lovak élőlények, törődni kell velük, nem elég majd a verseny előtt „töltőre dugni” őket... A lovaim jöttek velem együtt Németországból, ezek a magyar állam tulajdonában vannak és én gondoskodom róluk. A miénk hagyományos sportág, de állandóan fejlődik. A németeknél sem lovagolnak másként, mint itthon, de a lényeg a részletekben, a mindennapi aprómunkában van. Ezt kell most elkezdeni a következő olimpia érdekében.