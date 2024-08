FC Nagykanizsa–Majosi SE 2-1 (0-0)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Holzbauer.

FC Nagykanizsa: Verpecz – Szabó P. (Ekker, 46.), Szanyi, Kovalovszki, Baranyai – Terbe, Godzsajev, Szökrönyös (Kondor, 46.) – Vukk, Gránicz (János N., 61.), Lőrincz B. Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: János N. (89., 92.), illetve Balogh Á. (80. - 11-esből).

Gyakorlatilag kánikulában kezdődött a mérkőzés, az FC Nagykanizsa pedig a kezdő sípszótól igyekezett dominálni, ám átélt meleg pillanatokat, de ugyanígy a hazaiaknak is volt hasonló lehetőségük az első félidőben. A második félidőt egy Gránicz-kapufa nyitotta, aztán a másik oldalon is a léc mentett... Azt nem lehetett mondani, hogy ne lettek volna helyzetek, de a gól, az nem jött össze egyik csapatnak sem. De, összejött, méghozzá a Majosnak, a 80. percben pedig Balogh Ádám nem hibázott (0-1). A kanizsaiak semmit nem adtak fel és a 89. percben Ekker beadását János N. kotorta a kapuba (1-1). Ezzel nem volt vége, a csereként beállt János Norbert a 92. percben megszerezte a győztes gólt is (2-1).

Nem volt éppen unalmas a találkozó, izgalommentes meg pláne! A hajrában tényleg vesztes helyzetből sikerült a fordítás a Nagykanizsa csapatának, s ugyan János Norbert volt a befejező, de a kiszolgálók is dicséretet érdemelnek.