Mint Gál Lajos a település polgármestere köszöntőjében elmondta, nagyon fontosnak érzik a hagyományok ápolását, ami jelen esetben már a vágtáról is elmondható. Indultak olyan versenyzők is, akik még kisgyerekként láthatták az első versenyeket és talán itt szerették meg ezt a sportágat. Külön köszöntötte a Székelyföld kishuszár lovasát, Bíró Kamillát, aki Gyenesdiás testvértelepüléséről, Csíkszenttamásról érkezett. Hazánk lovasai mellett még Felvidékről és Erdélyből is részt vettek lovasok. Sikeres szereplésükkel itt szerezhettek volna az eredeti kiírás szerint utoljára kvótát az október 4-5-6-án, Szilvásváradon megrendezendő 17. Nemzeti Vágtára.

A döntőbe jutott négy lovas balról Gál Lajos polgármester, jobbról sötétkék felsőben Illyefa lovasa

Fotó: A szerző

A délelőtti előfutamok is kemény küzdelmet hoztak a kishuszárok másfél kört, míg a felnőtteknek két és félszer kellett megkerülniük a gondosan kialakított pályát. Mint a döntő bizonyította fontos szerepet kapott a fegyelmezettség. A gyermek huszároknál a fináléban olyan iramot vettek a lovak, hogy az első kanyarban ketten kisodródtak, szerencsére karcolásokkal megúszták a lovasok. A győzelmet Göd lovasa: Telegdi Réka szerezte meg Puszta nevű lova nyergében. A kishuszároknál a délelőtt még Csíkszenttamás lovasa utasította a mezőnyt maga mögé. A döntőben is jól kezdett, ám az utolsó kanyart szélesen vette és így a belső íven érkező Baja lovasa, Németh Norina, Fanni nevű lovával előzni tudott és elsőként ért célba. A felnőtteknél rajt-cél győzelmet aratott Illyefalva lovas, Farkas Dán, Istafan Penge nyergében. További sorrend így alakult a döntőben, velük még találkozhatunk Szilvásváradon: 2. Kocs, Eck Viktória (Licino Gidran 46-Jófej, nl), 3. Kraszna, Kovács Laura (Szikrázó Mágus, nl.), 4. Kétegyháza, Mellár János (Szászsebes nl.).

Illyefa lovasának gratulál Varga Zoltán szervező

Fotó: A szerző

Gyenesdiást nyolcadik alkalommal fogja képviselni a döntőben szabadkártyával Varga Zoltán, aki egyúttal a verseny helyi szervezője is kezdetek óta. Rendkívül impulzív lova, Táltos kétszer is elindult a rajt elött szédítő iramban, így a harmadik start sikerült, ahol hátulról indulva lemaradt a többiektől.