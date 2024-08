A ZTE FC együttese két vesztes mérkőzés után fogadta a Paksot és nyert jó játékkal, de nem sokon múlt, hogy ne játsszák le a mérkőzést. Előbb vasárnapról szombatra hozták előre, hiszen a Paks érdekelt a nemzetközi kupákban, aztán hét közben hozzánk is eljutott az az információ: lehet, hogy el is halasztják a találkozót, hiszen a tolnaiak kérték ezt.

Bognár György nyilatkozata

Nos, a mérkőzés után lapunk tette fel konkrétan azt a kérdést Bognár Györgynek, hogy valóban igaz-e, hogy halasztani akartak. A paksiak szakvezetője a tőle megszokott őszinteséggel válaszolt: "Igen..., de mi nem vagyunk a Fradi." Márton Gábort, a ZTE FC vezetőedzőjét is megkérdeztük ezek után, utólag örül-e, hogy mégsem halasztottak, hiszen bezsebelték a három pontot. Ő úgy felelt, belementek volna a halasztásba, ezzel is segíthették volna az egyik magyar kupaszereplőt, hiszen az is fontos, hogy csapataink a nemzetközi színtéren minél eredményesebbek legyenek. A győzelemnek - természetesen - ezzel együtt örült.

A halasztásról a magyar szövetség döntött, vagyis, hogy játszani kell. Erre a vasárnap este lejátszott Puskás FC - Nyíregyháza találkozó (3-1) után Hornyák Zsolt, a Puskás FC vezetőedzője tulajdonképpen kiállt Bognár György mellett. "Rendkívül nehéz hét után és előtt vagyunk. Örülünk, hogy így is kilenc pontunk van, és bár nem akarom Bognár Györgyöt idézni, szerintem igaza van a paksi vezetőedzőnek: a szövetség a magyar klubok ellen van, amikor nem engedi a pihenőt" - nyilatkozta a találkozó után.

Mindennek a kiindulópontja pedig az: az ugyancsak kupaszereplő és bajnok FTC-nek augusztusban két mérkőzését is elhalasztották már. Az egyik éppen a jövő hét végére kiírt ZTE FC-FTC találkozó, amit majd valamikor később lejátszanak, a másik pedig a nyitófordulóban esedékes DVSC elleni találkozójuk volt.

A Mornaron még túl kellene jutni

"Első ránézésre" abszolút egyértelmű a helyzet, itt bizony kivételezés van, csakhogy... Ennyire mégsem tiszta a kép. Az 1. forduló előtt a DVSC kérte a halasztást a stadionjában, illetve annak környékén zajló Campus Fesztivál miatt. A második eset pedig tudomásunk szerint valóban az: a nemzetközi kötelezettsége okán kérte a ZTE FC elleni halasztást. Információink szerint ugyanis az MLSZ előírásai szerint engedélyezheti az ellenfél beleegyezése nélkül is a bajnoki elhalasztását, ha a kérelmező csapat már valamely nemzetközi kupa play-off körébe jutott. A Paksnak ehhez a Mornaron kellene túljutnia még, az FTC viszont, ha nem jut tovább a dán Midtjylland ellenében a Bajnokok Ligája selejtezőjében, az Európa-kupában folytathatja és a play-off körben, vagyis a csoportkörbe jutásért.