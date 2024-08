Időrendben haladva, szombaton négy zalai érdekeltségű találkozót rendeznek.

Technoroll Teskánd-Credobus Mosonmagyaróvár, 16.30

A teskándi csapat az NB II.-ből most kiesett Mosonmagyaróvárt fogadja, ebből a szempontból ez nem túl szerencsés sorsolás számukra. Kovács Imre edző is egyetért ezzel, aki elmondta, feltérképezték az ellenfelet, csak NB-s tapasztalattal rendelkező játékosok alkotják az ellenfelet. Viszont azt is megjegyezte, egy héttel a vármegyei bajnokság rajtja előtt egy ilyen ellenfél ellen nem rossz kezdeni és hangolódni, mindent megtesznek a pályán a sikerért.

Úrkút-Csesztreg, 16.30

A Zala vármegyei bajnok Csesztreg a Veszprém vármegyei negyedik helyezett otthonában kezd. Tamás Tamás, a Csesztreg edzője elmondta, leginkább a váratlanul jött sérülések okoznak a kupafellépés előtt gondot nekik, csak a szombati találkozó előtt dől el, hogy ki léphet pályára. Mint mondta, van esélyük, de ehhez jól kell futballozni. Egy biztos, nem feltartott kézzel utaznak Úrkútra.

Sárvár-Clean Medic Zalalövő, 16.30

A zalalövői csapat a Vas vármegyei bajnokság egyik meghatározó együtteséhez utazik. Nem lesz könnyű dolga a lövőieknek, viszont mindent megtesznek majd, hogy győztesen térjenek haza.

FC Nagykanizsa-Gárdony, Agárdi Gyógyfürdő, 16.30.

Ebben a párosításban NB III.-as csapatok csapnak össze. Mint ismert, a Nagykanizsa megújult kerettel kezdte a szezont, ráadásul egy bravúrgyőzelemmel, hiszen az NB III. Délnyugati-csoportjában Siófokon nyert 2-0-ra. A Gárdony szintén ennek a csoportnak a tagja, amely egy döntetlennel nyitott. Gabala Krisztián együttesének hazai pályán, ha nem is jelenthető ki, hogy kötelező a továbbjutás, hiszen azonos osztálybeli az ellenfél, de mindenképpen jó esélye van erre. A remek bajnoki kezdet pedig mindenképpen önbizalmat adhat nekik.

Vasárnap pedig két zalai érdekeltségű összecsapás következik a MOL Magyar Kupában.

Kertigepvilag.hu Böde-Vép 16.30

A Zala vármegyei II. osztályú bajnokság győztese, a Böde nagy sikernek tartja, hogy felkerült az MK főtáblájára. Szente Gábor, az együttes edzője úgy fogalmazott, ellenfelük sötét ló, hiszen ugyanúgy, mint ők, amatőr csapat, és egyelőre nem tudni, hogy a nyáron miként változott a keretük. Ami biztos, a Vép legutóbb harmadik volt a vasi bajnokságban, tehát erős együttesnek számít ezen a szinten. Ami pedig saját csapatát illeti, elmondta, a ZTE 2002-es bajnokcsapatának oszlopos tagját, Csóka Zsoltot sikerült leigazolniuk, hogy erősödjön együttesük. Ezen felül a kupaszereplést nagyon komolyan veszik, erre készültek a nyári felkészülésük során, s ha már eljutottak a főtáblára, bíznak benne, hogy az első körön túljutnak.

Rábatótfalu-Zalaszentgrót, 16.30

A vasi másodosztály egyik tagjával találkozik a Zala Vármegyei Kupa legutóbbi kiírásának győztese, a Zalaszentgrót. Bencze Péter, az együttes edzője elmondta, feltérképezték az együttest, egy alacsonyabb osztályban szereplő csapatról van szó, de maximális odafigyeléssel szeretnének játszani. Kiemelte, hogy a formájukat is úgy időzítették, hogy erre az időpontra már élesebbek legyenek, és a kupa számukra is nagyon fontos, ezért mindenképpen a továbbjutást szeretnék kiharcolni.

A MOL Magyar Kupa szabályai szerint, ha a mérkőzések döntetlennel zárulnak a rendes játékidőben, akkor már az első fordulótól kezdte 2x15 perces hosszabbítás következik. Ha akkor sem születik döntés, akkor büntetőpárbaj következik.