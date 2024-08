Szekszárd UFC - FC Nagykanizsa 1-3 (0-0)

Szekszárd, 70 néző. Jv.: Szalai.

FC Nagykanizsa: Mészáros - Ekker, Kovalovszki, Szanyi, Lakatos - Csörgő (Lőrincz B., 83.), Terbe, Szökrönyös D. (Szabó B., 61.), Godzsajev (Kondor, 88.) - László D. (János N., 61.), Vukk. Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: Paksi (93.), illetve Vukk (60.), Csörgő (82.), János N. (91.).

A hét végi kupaforduló után ezúttal bajnoki mérkőzés várt az FC Nagykanizsára. Szekszárdon szerepeltek a dél-zalaiak és egy új játékost is azonnal a kezdőbe vezényelt Gabala Krisztián vezetőedző, méghozzá a napokban igazolt, 22 esztendős Csörgő Rault. A támadó nem volt ismeretlen a kanizsaiak előtt, hiszen attól a Szentlőrinctől érkezett, amely a legutóbbi pontvadászatban megnyerte az NB III Délnyugati-csoportjának küzdelmét és feljutott az NB II-be. Csörgő az előző szezonban tíz gólt szerzett az NB III-as bajnokcsapatban, ami azért nem rossz ajánlólevél. A szerdai találkozón a kanizsaiak igyekeztek már a kezdéstől letámadni az ellenfelet, de sok helyzet egyik oldalon sem adódott. A hőség miatt elrendelt ivószünet után élénkült meg valamelyest a játék, a gólra viszont várni kellett, bár a félidő végén Csörgő és Szökrönyös veszélyeztetett.

A második félidő is hasonlóan folytatódott, majd a 60. percben Szökrönyös szép elfutása után a beadás Vukk Zsombor fejét találta meg, aki szépen bólintott 7 méterről a jobb felső sarokba, 0-1. Labdabiztosabb volt a kanizsai együttes és kezdeményezőbb is, de mindenképpen egy újabb gól lett volna szükséges a megnyugváshoz, a három pont érdekében. Ami az idő haladtával érett a dél-zalaiaknak, de az örök szabály mindig azt mondja: a meccs a lefújásig tart. De nem kellett eddig várni. A 82. percben gyors akció végén Szabó B. beadását a debütáló Csörgő Raul az ötösről paskolta a hálóba, 0-2. A harmadik gól is jött, amit János Norbert szerzett meg a 91. percben, de nem ez lett a vége, ugyanis a hosszabbításban szépített a Szekszárd.

Az FC Nagykanizsa fontos győzelmet aratott és vár rá a hét végén egy igazi rangadó, amikor az Iváncsa vendége lesz.