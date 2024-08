Vili, aki Amerikába vágyik 1 órája

Dénes Csanád Vilmos máris elnyerte a ZTE FC drukkereinek szimpátiáját

Rövid idő alatt a ZTE FC szurkolóinak is elnyerte szimpátiáját egy fiatal játékos, aki most mutatkozott be az élvonalban. A 19 éves Dénes Csanád Vilmos a legutóbbi, Paks elleni meccsen egy gólpasszt jegyzett, aki azt is elmondta lapunknak, hogy mire vágyik.

Dénes Csanád Vilmos (fehérben), akit mindenki Vilinek szólít. Megmozdulásaival elnyerte a ZTE FC drukkereinek a szimpátiáját Fotó: Szekeres Péter

A nyári igazolások egyike volt a Siófokról érkezett Dénes Csanád Vilmos, ám ekkor még még senki nem ismerte a 19 éves futballistát, viszont mára már a ZTE FC drukkerei előtt is bemutatkozott. Méghozzá biztatóan, cselei, labdaátvételei többször kivívták a nézők elismerését. Amikor szóba jött akár a felkészülés során, akár a lejátszott három bajnoki mérkőzésen, aki a csapat körül dolgozik, mindenki csak Viliként említette.... - Csanád, vagy Vilmos? Hogyan szólítsuk? - kérdeztük a fiatal játékost és nem is lehetett volna autentikusabb személynek feltenni a kérdést. - A Vilmost használom, a Vilit... - érkezett a rövid válasz és a magyarázat is. - Előbb mindenki Csanádként szólított, hiszen ez az első keresztnevem, de aztán a nővérem jobban szerette a Vilit, ha hozzám szólt. Én is ezt szerettem inkább meg. - Gondolta volna, hogy ilyen bemutatkozása lesz az NB I.-ben? Az első három mérkőzésen kezdett, legutóbb, az MTK ellen pedig már gólpasszt is adott. - Tavaly is jó formában játszottam Siófokon és nem akartam veszíteni semmit, hogy Zalaegerszegre kerültem. Fel voltam készülve, hogy formában legyek, ami úgy érzem, egyénileg jól sikerült. Sajnos az első két mérkőzésünk nem úgy sikerült, ahogy terveztük, de a Paks ellen már jó játékkal és eredményesen játszottunk. Örülök, hogy én is hozzátettem ehhez, hiszen amikor lefordultam, egyből a védők mögé emeltem és pont Balázs (Bakti Balázs - a szerk) lábára, aki meg szépen fejezte be az akciót. - Ezzel vezetett a ZTE FC, s amikor a második félidőben Márton Gábor vezetőedző lecserélte, az egerszegi nézők tapsa mellett jöhetett le a pályáról. Milyen érzés volt mindez? - Mit mondhatnék, nagyon jó volt átélni, ilyenben, bevallom, még nem volt részem. Jó, máshol, így Siófokon, az NB II.-ben is voltak nézők, de nem ilyen számban. Szóval, ez nagyon jól esett. De, messze van még a cél, amit elterveztem. A szüleim arra neveltek mindig, hogy előbb teljesítsek, s tartom magam ehhez. - Tényleg, honnan érkezett, honnan indult a pályafutása?

- Én már Budapesten születtem, Száron nevelkedtem, de a szüleim Erdélyből, Szovátáról, illetve Marosvásárhelyről érkeztek Magyarországra. Én már csak Magyarországon éltem. Kezdetben Száron futballoztam, majd a Puskás Akadémiára kerültem. Másfél évet Spanyolországban készültem a Marcelo és egy futsaljátékos, Caio nevével fémjelzett futballiskolában, a Rayo Vallecano stadionja mellett. Amikor hazatértem, a Csákvár játékosa lettem, 16 évesen pedig éppen egy Paks elleni Magyar Kupa-meccsen léphettem először pályára a felnőtt együttesben. Aztán a Fehérvár FC második csapatának tagja voltam, onnan kerültem Siófokra, ahol két szezont játszottam az NB II.-ben. - Most pedig már az élvonalban játszik és meg kell kérdezni, mi az, amit el szeretne érni? - Én nem szeretnék nagyon a távoli jövőről beszélni, de persze vannak céljaim Inkább a közeljövő a fontos, az, hogy az NB I.-ben jól játsszak és a lehető legjobb teljesítményt tudjam nyújtani, amikor lehetőséghez jutok. Valamikor pedig Amerikában szeretnék futballozni. - Miért pont Amerika? - Ez egy régi vágyam, hogy az MLS-ben szeretnék játszani. Aztán, ha valamelyik európai bajnokságból figyelnének fel rám, természetesen annak is örülnék. -

