Tarr Andráshida SC–Magnetic Andráshida TE 0–2 (0–1)

Zalaegerszeg, 250 néző. Jv.: Baranyai R.

Andráshida SC: Molnár M. – Czene, Fábián K., Jándli, Soós, Nagy-Palócz (Fábián B.), Pataky, Vígh, Kiss L. (Dömötör), Czotter, Cseke (Török). Játékos-edző: László Dávid.

Andráshida TE: Czirjék – Kaprinai, Kotsis (Szemes), Karvalics, Baksa (Cséber), Szabó P. (Igazi), Bognár (Anti), Szabó M. (Luter), Németh K., Kalamár (Rohonczy), Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.

Jó iramban kezdődött a találkozó, az ASC jól kezdte a mérkőzést, majd az első 24 percben két, a hazaiak szerint véleményes büntetőt is megítélt a játékvezető. Az elsőt még kivédte Molnár M., a másodikból azonban megszerezte a vezetést az ATE. Ezt követően a mezőnyben folyt a játék, egyenlő erők küzdelme zajlott a pályán, az eredmény a szünetig már nem változott. A második játékrész elején gyorsan megduplázta előnyét a vendégcsapat, majd ezt követően mindent megpróbált megtenni az ASC az egyenlítésért és a fordításért, három nagy helyzetet és több ígéretes lehetőséget is kialakítottak, de ezekből nem sikerült gólt szerezniük. A hazaiak sokat futottak, helyenként jól is játszottak, de ez most nem ért pontot vagy pontokat.

Gólszerzők: Kaprinai (11-esből), Karvalics.

Jók: Molnár M., Vígh, Soós D., Jándli, ill. Czirjék, Karvalics, Igazi, Anti, Benczik.