A kilenc fordulós, svájci rendszerű viadalon a hajrá igencsak szorossá vált, s ahogy tegnap előtti beszámolónkban már jeleztük, igencsak besűrűsödött az élboly. A hetedik forduló után kilencen álltak fél ponton belül, aztán a 8. körben kissé "szétszóródott" a mezőny. No, de nem annyira, hogy ne maradjanak még izgalmak a Keszthely Open végére...

A verseny díjazottjainak csoportképe, középen elöl Hegyvári Brigitta, a rendező Spartacus SK elnöke

Fotó: Kerkai Attila

A 8. fordulóban az élen álló Buzás Bertalan legyőzte Ongut Tamás Günest, Nógrády Vilmos és Csonka Attila, illetve Apró Barnabás és Fodor Balázs remizett, viszont Vodila Martin nyert Berecz Kristóffal szemben, így Vodila a második helyre lépett fel. A szerdai utolsó, 9. fordulóban a 6.5 pontos Buzás a görög Anastasios Koukas-szal (5.5) játszott, Vodila (6) pedig Apróval (5.5), de a győzelembe még az 5.5-5.5 pontos Fodor-Nógrády és a Csonka-Sütő Gábor összecsapás is beleszólhatott. Végül Buzás megnyerte a szerdai utolsó partiját, ezzel eldőlt minden kérdés, hiszen megnyerte a versenyt, ugyanis Vodila és Apró meccse döntetlennel ért véget. Fodor viszont győzött, ami számára a harmadik helyet jelentette.

A küzdelmek zárultával következett a 43. Keszthely Open Szalai István Nemzetközi Sakkverseny - XV. dr. Hévízi László Emlékverseny ünnepélyes eredményhirdetése a viadal helyszínét biztosító VSZK-ban. Szakály László, a rendező Spartacus Sportkör Keszthely alelnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Pergel László főbíró ismertette a végeredményt. Kiemelte, hogy valóban nagy csata zajlott a táblák mellett, hiszen mindennapra jutott öt vagy öt és félórás parti, és az első nyolc között végül több esetben is a Buchholz számítás döntött. Számos különdíj is gazdára talált, amit Hegyvári Brigitta, a Spartacus SK elnöke, Szakály László és Nemes Klára önkormányzati képviselő adott át a jutalmazottaknak. Egyben Nemes Klára zárta be a versenyt, aki megköszönte mindenkinek a részvételét.

A végeredmény: