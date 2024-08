- Meséltek róla a párizsi verseny után, milyen tudatosan készültek a Szajna sodrására, s hogy ez a taktika hozhatta a kettős sikert. A többiek nem gondoltak rá, hogy folyni fog a víz?

- Biztos gondoltak, de nem tudom, a felkészülésükben ez mennyire játszott szerepet. Valóban óriási előnyt jelentett, hogy mi a felkészülés során a Dunában modelleztük a leendő párizsi körülményeket, belül legalábbis úgy éreztem, hogy sokkal otthonosabb voltam a vízben. Egyébként is minden tökéletes volt a versenyen: nem fáztam, nem volt túl meleg a víz, meg tudtam valósítani, amit elterveztem, folyamatosan a legjobbakkal mentem, a végén pedig a célig már csak egy jó hajrá kellett.

- Hazatérve köszöntötték a fővárosban, tervezik ezt Veszprémben, talán Zalaegerszegen is, illetve a család lakhelyén, Bagodban, hogy a nagyszülei körül kialakult söjtöri szurkolótáborról már ne is beszéljünk. Sokan szeretnének most egy kicsit Betlehem Dávidból. Ön hová tartozónak érzi magát?

- Úgy gondolom, továbbra is bagodi srác vagyok. De mindenhová tartozok egy kicsit, amiket most felsorolt. Fontosak nekem a söjtöriek, fontos az egykori, egerszegi klubom, nagyon fontos a veszprémi csapat és persze az is, hogy magyarként nyertem az érmet. Boldog vagyok, hogy ilyen sokaknak tudtam örömet szerezni vele.

Megismer egy másik világot

- De még meg sem ünnepelhette igazán a sikert, máris a nyakán az újabb kaland: alig egy hét múlva utazik Amerikába.

- Nagy várakozással készülök erre. Már nem újdonság, hiszen jó másfél évvel ezelőtt írtunk alá, azóta volt idő megszokni a gondolatot, de nagy izgalommal várom, hogy megismerjek egy másik világot. Kíváncsi vagyok az ottani edzésekre, az új impulzusok, a több és erősebb edzőpartner engem is jobbá tehet, illetve izgatnak a rám váró tanulmányok is a North Carolina egyetem üzlet és menedzsment szakán. Nagy megnyugvást jelent, hogy az eredményeim és különösen az olimpiai bronzérem után megnőtt a mozgásterem: ha esetleg nem úgy mennek a dolgok, akár másik egyetemet, másik csapatot is találhatok magamnak. Majd meglátjuk, de bárhogy lesz is, minden döntést úgy fogok meghozni, hogy közben számításba veszem: négy év múlva vár rám a következő olimpia, Los Angelesben.