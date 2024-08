Egerszegen Horváth Tamás volt Betlehem Dávid edzője, majd amikor a gyermek korosztályba lépett, akkor Horváth Csaba edzette tovább. Ő tekinthető a nevelőedzőjének is, akit természetesen megkerestünk most a fantasztikus sikert követően.

Az aranyérmes Rasovszky Kristóf (b), a bronzérmes Betlehem Dávid (k) és a negyedik helyezett olasz Domenico Acerenza (j) a férfi 10 kilométeres nyíltvízi úszás versenye után a célban a 2024-es párizsi nyári olimpián a Szajna III. Sándor hídjánál 2024. augusztus 9-én

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A mai volt a csúcs Betlehem Dávid pályafutásában

– Nagyon boldog vagyok, Dávidnak már az ezerötszáz méteren elért negyedik helyezése az olimpián is fantasztikus eredmény volt, de ez a mai volt a csúcs a pályafutásában – mondta Horváth Csaba. – Ahogy ment a verseny és ahogy felzárkózott, én tudtam, hogy ott lehet a végén is. Neki akkora szíve van és akkora akarata, hogy biztos voltam benne, nem fogja elengedni innen már a dobogót. Ez a siker nekünk is visszajelzés, hogy az, amit itt harminc éve csinálunk az egerszegi úszóklubnál, az nem hiábavaló munka. Ennek van értéke, és ország világ láthatta, hogy innen indulva is el lehet jutni a világ csúcsára, a legjobbak közé.