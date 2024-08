Zalaegerszegen Horváth Tamás volt Betlehem Dávid edzője, majd amikor a gyermek korosztályba lépett, akkor Horváth Csaba edzette tovább. Ő tekinthető a nevelőedzőjének is, akit természetesen megkerestünk most a fantasztikus sikert követően.

Az aranyérmes Rasovszky Kristóf (b), a bronzérmes Betlehem Dávid (k) és a negyedik helyezett olasz Domenico Acerenza (j) a férfi 10 kilométeres nyíltvízi úszás versenye után a célban a 2024-es párizsi nyári olimpián a Szajna III. Sándor hídjánál 2024. augusztus 9-én

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A mai volt a csúcs Betlehem Dávid pályafutásában

– Nagyon boldog vagyok, Dávidnak már az ezerötszáz méteren elért negyedik helyezése az olimpián is fantasztikus eredmény volt, de ez a mai volt a csúcs a pályafutásában – mondta Horváth Csaba. – Ahogy ment a verseny és ahogy felzárkózott, én tudtam, hogy ott lehet a végén is. Neki akkora szíve van és akkora akarata, hogy biztos voltam benne, nem fogja elengedni innen már a dobogót. Ez a siker nekünk is visszajelzés, hogy az, amit itt harminc éve csinálunk az egerszegi úszóklubnál, az nem hiábavaló munka. Ennek van értéke, és ország-világ láthatta, hogy innen indulva is el lehet jutni a világ csúcsára, a legjobbak közé.