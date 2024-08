Szerdán az FC Nagykanizsa a Szekszárd vendége volt, s ahogy beszámoltunk róla, a zalaiak 3-1-re nyertek. Magabiztos siker volt ez, és jól is sáfárkodtak az erővel Gabala Krisztiánék, hiszen a cserék is lendítettek a csapat játékán, hogy mást ne mondjunk: a harmadik találatot János Norbert szerezte, aki a bajnokságban már négy gólnál tart.

Ami a szerdai meccset illeti, voltak periódusok, amikor a Szekszárdnak akadtak helyzetei, de összességében az FC Nagykanizsa kézben tartotta az irányítást. Amit pedig a találkozó után Gabala Krsiztián mondott, az valóban igaz lett: megvolt a tervük arra, miként frissítsék csapatukat és ez döntőnek bizonyult. A jelenlegi kanizsai csapat most már talán kijelenthető, hogy erősebb kerettel bír, mint a legutóbb harmadik helyen végzett társaság. Szerdán például bemutatkozott a napokkal korábban szerződtetett Csörgő Raul, aki remekül szállt be kezdőként a csapatba, pláne, hogy gólt is szerzett. Ő NB II-es múlttal is rendelkezik és még fiatal, 22 éves.

Nyilván egészen más meccsre, más ellenfélre kell számítani vasárnap, az Iváncsa otthonában. A Fejér vármegyei csapat évek óta ott van a legjobbak között, kétszer is megnyerte az NB III. Közép-csoportját, majd a legutóbbi szezonban, immár a Délnyugati-csoportban is végig harcban volt a bajnoki elsőségért, de a végén egy ponttal maradt le róla. Első, vagy másodosztályú klubokban nevelkedett játékosai vannak, rutinosak és fiatalok egyaránt alkotják keretüket. Szerdán az Iváncsa Kaposváron nyert 5-1-re, ami jól mutatja erejét.

Az FC Nagykanizsa készen áll a harcra, a kérdés az, hogy a szerdán lecserélt Godzsajev-Telmán Rabil sérülése rendbe jön-e. Elvileg más maródi nincs Gabala Krisztián keretében. Annyi hír még van a kanizsaiknál, hogy a korábbi alapember, Szabó Patrik valószínűleg másutt folytatja.