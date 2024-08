A ZTE FC a tehát nem lépett pályára az elmúlt fordulóban, hiszen az FTC elleni találkozóját későbbre halasztották a Fradi e heti nemzetközi kupakötelezettsége miatt. Márton Gábor együttese edzőmeccset játszott, a hét elején pedig leigazolta a Hartberg ellen még próbajátékon szereplő nigériai Jack Ipalibót.

A szombati házigazdánál - mondjuk így - sokkal mozgalmasabb volt az elmúlt hét időszaka... A hajdúságiak a legutóbbi fordulóban sima, 3-0-s vereséget szenvedtek Újpesten, ami után a hivatalos megfogalmazás szerint közös megegyezéssel szerződést bontottak a szerb Srdjan Blagojevic vezetőedzővel. Azzal a Blagojevic-csel, aki 2022 szeptemberétől dolgozott Debrecenben és karakteres csapatot épített, de a mostani bajnokságban az eddig lejátszott négy mérkőzéséből egyet megnyert, egyen pedig ikszelt. Négy meccs után edzőt váltani, pláne nem is teljesen eredménytelenül, több mint furcsa, és be is indult a találgatás, sőt, konkrétan megjelent a sajtóban olyan állítás is, miszerint Dzsudzsák Balázsnak is szerepe lehetett a menesztésben. A DVSC csapatkapitánya ezt nyomatékosan visszautasította, sőt volt egy találkozó is a szurkolókkal, amin a drukkerek is megfogalmazták elvárásaikat.

Nem valószínű tehát, hogy egy "sebzett" Lokival találja magát szembe a ZTE FC, sokkal inkább, feltüzelt hangulat várja majd szombaton a ZTE FC csapatát. De ezek csak találgatások. Egyelőre Dombi Tibor és segítői irányítják majd a DVSC együttesét, de szinte biztos, hogy a leendő szakvezető már ott fog ülni a stadion lelátóján. A ZTE FC-nél sokat nem javult a helyzet, és itt a sérültekre gondolunk. Talán Stefanos Evangelou lesz az, akire már számíthat Márton Gábor vezetőedző, de ugyebár a hathetes kihagyás után egyből nem lesz ő sem teljes értékű harcos. Yohan Croizet, Csonka András és Csóka Dániel még nincs abban az állapotban, hogy bevethetők legyenek, az új fiú, Ipalibo pedig majd elválik, hogy kap-e bármilyen szerepet még.

Márton Gábor vezetőedzőt kérdeztük a DVSC elleni mérkőzés előtt, hogy ő milyen reményekkel várja a találkozót, különösen annak fényében, hogy az ellenfélnél változások történtek.