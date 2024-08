Nincs könnyű helyzetben a ZTE FC, s noha akár pontokkal is rendelkezhetne már, de egyelőre az első két forduló után még nincs a neve mellett egyetlen egy pont sem. Azon el lehet gondolkodni, hogy mennyi hiányzott ehhez. Leginkább percekben, hiszen az MTK és a Puskás FC elleni két találkozóján is a ráadásban, azaz a hosszabbítás perceiben kapott gól fosztotta meg Márton Gábor együttesét a pontszerzéstől.

Azt a címet adtuk legutóbbi tudósításunknak, hogy üldözi a balszerencse a ZTE FC csapatát, hiszen balszerencsés mozzanat, amikor tényleg már a vége fele jár a mérkőzés és jön egy gól, ugyanakkor hiba is. Mert gólt kapni, azt mindig hiba előzi meg, nagyobb odafigyeléssel mindez elkerülhető. Márton Gábor, a ZTE FC szakvezetője is most már abban bízik, hogy fordul a kocka.

– Készülünk, bízunk benne, hogy most már a pontok is jönnek majd – mondta a zalaiak vezetőedzője, amikor a szombati találkozóval kapcsolatban megkerestük. – Sajnos mindkét mérkőzésen elkövettük ugyanazt a hibát, hogy hagytuk beadni az ellenfél játékosát és nem támadtuk meg. Ettől persze még nem kell gólt kapni, ezen kívül pedig voltak ziccereink is, amivel például mi is lezárhattuk volna ezeket a meccseket. Ugyanazt tudom mondani, mint a legutóbbi találkozónk után: akkor lennék elkeseredve, ha ezeken a meccseken lefutballoztak volna bennünket. Erről szó sem volt, úgyhogy bízni kell magunkban, a lehetőségek megvannak a meccseken, de meg kell találni a góllövőcipőt.

A szombati ellenfél – el kell ismerni – egy jó formában lévő Paks lesz, hiszen leszámítva az Európa-ligában a nyitómeccsét, azóta gólokat lő és nyer. Szerdán, a Konferencia-ligába 2. selejtezőkörének első meccsén hazai pályán 3-0-ra nyert a montenegrói Mornar ellen. A visszavágó előtt esik közbe a ZTE FC elleni bajnoki meccse, de Márton Gábor nem számít különösebb változásra emiatt.

– A Paks bő kerettel rendelkezik és van egy kialakult játéka – szögezte le. – Biztos vagyok benne, hogy más összeállításban állnak fel ellenünk, mint szerdán, ettől függetlenül nem fog mást játszani a csapatuk, mint amit eddig is. Egy jó csapatról van szó, nehéz ellene játszani. Ahogy nekünk, úgy nekik is fontos, hogy újabb pontokat szerezzenek. Jól kell semlegesítenünk a hosszú labdáikat, ez fontos lesz.