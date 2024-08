ZTE FC - Paksi FC 3-1 (1-0)

Zalaegerszeg, 2379 néző. Jv.: Pintér (Tóth II., Szécsényi).

ZTE FC: Gundel-Takács - Szendrei, Safronov, Várkonyi, Medgyes, Mim - Bakti (Németh D., 5.), Sankovic, Kiss B. - Sajbán, Dénes Cs. (Csóka, Do., 83.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Paks: Simon B. - Kovács K., Vas, Kinyik, Lenzsér, Silye (Ötvös, 75.) - Gyurkits (Haraszti, 56.), Vécsei (Windecker, 46.), Zimonyi (Szabó B., 46.), Balogh B. - Tóth B. (Böde, 56.) Vezetőedző: Bognár György.

Gólszerzők: Bakti (21.), Mim (63.), Németh D. (68.), illetve Ötvös (83.)

Sárga lap: Bakti (50.), illetve Gyurkits (51.), Haraszti (78.), Kinyik (81.).

A ZTE FC szombat esti nyerő párosa, Németh Dániel és Mim Gergely Fotó: Szekeres Péter

Két veresé után fogadta tehát a ZTE FC az eddig veretlen Paksot szombaton este. Bognár György együttesének mintegy köztes "megálló" volt az egerszegi stadion a montenegrói Mornar elleni Konferencialiga-párharcában. Az első meccset szerdán hazai pályán hozta a Paks 3-0-ra, kedden lesz a visszavágó.

A ZTE FC és a Paks is három belső védővel kezdett, a zalaiaknál Szendrei és a Mim volt az a két játékos, akik a széleken is még biztosítottak, de nekik ugyebár a támadásokban is aktívan szerepet kellett vállalniuk. Mindjárt a mérkőzés elején előbb a Paks kapuja előtt alakult ki veszélyes helyzet, majd szinte az ellentámadásból Gundel-Takácsnak kellett jó ütemben hárítania. Az, hogy a Paks szervezett csapat az is bizonyította, hogy játsszon bármilyen öszeállításban, stabilan hozza azt, amit játszani akar. A ZTE FC viszont többet kellett, hogy kockáztasson, főleg amiatt, mert még nem volt pontja. A 20. percben egy eladott labda után a volt zetés Zimonyi Dávid került helyzetbe, de Várkonyi a lehető legjobb ütemben szúrt oda és pöckölte el a labdát a gólhelyzetbe került támadó elől. Aztán jött a 21. perc és Dénes Csanád Vilmos, a ZTE egyik új nyári szerzeménye a lehető legjobb megoldást választotta, hogy a kezdőkörből magasan ível a védelem mögé, ahová indult a másik nyári igazolás, Bakti Balázs, aki jobbról indulva végül 12 méterről helyezett a hosszú sarokba, 1-0. "Megérkeztek" tehát az új fiúk Egerszegre... Mondjuk, játszaniuk is kellett, hiszen akadtak hiányzók, így Stefanos Evangelou, Csonka András és Csóka Dániel is még hetek múlva lesz bevethető, és most már Yohan Croizet is a lelátón sántikált csak... A francia középpályás láthatóan friss sérülést szenvedhetett, legalábbis a mozgásából ez volt kivehető. És nem nézett ki jól, tegyük hozzá. A pályán közben kissé "csendesebb" időszak következett, a fiatal Dénes egy-egy szép csele és labdaátvétele, meg mondjuk Sajbán nagy helyzete, aminél elpattant a labda a lábáról, törte meg a "csendet". Azért unalmasnak sem volt nevezhető a játék, a Paks például egyre veszélyesebben futballozott, de a végén a ZTE-nek volt egy jó lövése Dénes révén, viszont a kapus mentett.