DVSC–ZTE FC 3-1 (0-1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5123 néző. Jv.: Rúsz (Garai, Horváth Z.).

DVSC: Megyeri - Stojkovic, Batik, Pellumbi, Ferenczi - Lagator, Dzsudzsák, Szücs (Braga, 90.) - Szécsi (Domingues, 86.), Bárány (Silue, 81.), Szuhodovszki (Shaghoyan, 90.). Megbízott edző: Dombi Tibor.

ZTE FC: Gundel-Takács - Szendrei, Várkonyi, Safronov (Evangelou, 59.), Medgyes - Bakti (Németh, 59.), Sankovic, Kiss B. - Dénes (Nyíry, 72.), Sajbán (Spoljaric, 81.), Mim. Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Dzsudzsák (54. – 11-esből), Ferenczi (65.), Domingues (90+6.), illetve Dénes (5.)

Sárga lap: Szécsi (61.), Pellumbi (63.), illetve Sankovic (21.), Safronov (52.), Evangelou (87.).

Egy kérdés már eldőlt a szombati mérkőzés előtt, sőt, már pénteken este történt, hogy a DVSC hivatalosan bejelentette: a hét elején távozott Srdjan Blagojevic vezetőedző helyét Máté Csaba veszi át a Loki kispadján. De még nem a ZTE FC elleni találkozón, hanem vasárnaptól, így szombaton, az eredeti tervek szerint megbízott szakvezetőként Dombi Tibor irányított. A korábbi ferencvárosi tréner, Máté Csaba pedig ott ült a lelátón, az viszont csupán kérdésként merülhetett fel, hogy mindez milyen hatással lesz majd a pályán lévőkre.

Elsősorban a DVSC játékosaira. Az ugyanis borítékolható, hogy az új szakvezető első találkozásakor új csapatával elhangzik majd, hogy nála mindenki tiszta lappal indul, úgyhogy a szombati összecsapáson akár a bizonyítási vágy is vezérelhette a hazaiakat. A bizonyítási vágy márpedig a ZTE FC labdarúgóiban is benne volt, hiszen nekik sem lehetett mindegy a meccs eredménye. Két négypontos csapat találkozott, a sérülések miatt megfogyatkozott a keret létszáma, a pályára lépőknek igenis, ott kellett a fejekben lennie: megmutatni mit is tudnak.

Ilyen előzmények után és ebben a hangulatban csapott össze a két csapat, Márton Gábor vezetőedző csapata pedig már az 5. percben ünnepelhetett. Egy szögletvariáció után Dénes Csanád Vilmos három méterről, balról a rövid felsőbe "varrta fel" a labdát, 0-1. A fiatal támadónak ez már a második NB I-es találata volt és nem sokkal később a harmadik is meg lehetett volna, de fejese mellé ment. A DVSC azért igyekezett irányítani, de tegyük hozzá, nem sok sikerrel, hiszen a ZTE szervezett volt és veszélyes ellentámadásokat vezetett. Amikor viszont az egerszegiek mélyebbre húzódtak, akkor azért a debreceniek játékában benne volt a veszély. A 29. percben egy Dzsudzsák-lövés jött ki a zalai kapusról, de a társak tisztáztak. Meleg helyzet volt és jelezte azt is, hogy nem lankadhat a ZTE FC figyelme. A félidő utolsó tizenöt percében viszont teljesen beszorult saját térfelére a ZTE FC, Gundel-Takácsnak két alkalommal is bravúr kellett, hogy csapata elkerülje a gólt.