- Kimondottan nagy játékosmozgás nem volt a keretünkben, Balassa Diána, valamint Fülöp Jázmin hagyta egy időre abba a játékot, míg az érkező focistához régi-új labdarúgónkat, Szokol Dorinát említhetnénk, ő a múlt őszt követően térhet vissza hozzánk – fogalmazott Domján Péter. – A keretünk létszáma tizenöt labdarúgó, ennél azonban sokkal lényegesebb, hogy szeretnénk átstrukturálni játékunkat. Magyarán, új játékstílust szeretnénk kialakítani. Ehhez a vezetőség türelmét kértük, hiszen a néhány hetes felkészülés erre nem elegendő, talán egy fél év is szükséges hozzá, s ők ezt respektálták is. Ettől függetlenül az 1-5. hely valamelyikét céloztuk meg. Úgy érzem, játékosaink az eltelt felkészülési időszakban mentálisan kellően ráhangolódtak a munkára és a bajnokságra, valamint az edzéslátogatottság is gördülékenyen ment a nyári hetek folyamán.