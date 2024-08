Csak a tények kedvéért: a Fehérvár FC az első mérkőzésen még az előző héten 1-0-ra kapott ki idegenben, ami akkor még egy biztató eredménynek számított, de jött a szerdai visszavágó és odahaza is 2-0-ra kapott ki a fehérvári csapat. A mérkőzés után Pető Tamás, a fehérváriak vezetőedzője nyilvánosan is kritizálta csapatát a hozzáállás tekintetében.

Ez viszont a múlt, jelenleg a ZTE FC három meccsből kétszer vesztett, egyszer nyert, a Fehérvár FC eddig egy győzelmet és egy döntetlent ért el, és egyszer szendetett vereséget. Amikor Márton Gáborral, a ZTE FC szakvezetőjével beszéltünk, két dolgot is említett: ő nem szereti nyilvánosan kritizálni a játékosait, a másik, hogy az első két, vesztes találkozó után sem sem érzett elkeseredést a társaságon, persze a Paks elleni győzelem nagyon jól jött nekik.

- Két dolog lehetséges, vagy megsértődnek a játékosok, vagy észbe kapnak egy ilyen kritika után, de én nem foglalkozom ezzel, nekünk saját magunkra kell figyelni - mondta lappunk felvetésére Márton Gábor. - Az első három fordulóban sem éreztem, hogy ne lenne meg bennünk győzni akarás, a harmadik meccsünkön, a Paks ellen ez már eredménnyel is párosult. A három pont az három pont, mindegy, hogy az ember ki ellen szerzi meg. Bátran kell játszanunk vasárnap is, ez a legfontosabb, felkészülünk az ellenfél erősségeire és a gyengeségeire is, ahogy minden bizonnyal ők is ezt teszik velünk kapcsolatban.

Érdekes lesz a találkozó abból a szempontból is , hogy két volt ZTE-játékos jelenleg a Fehérvár FC-t erősíti. Bedi Bence 12 évig tartozott a ZTE FC kötelékébe, és a nyáron nem újította meg szerződését Egerszegen. Új kihívást keresett, végül a Fehérvár FC-nél találta ezt meg, de nyilvánvalóan, a ZTE szimpatizánsainak a szemében egy olyan játékos marad, akinek a ZTE-hez való kötődése elvitathatatlan. Huszti András pedig jelenleg kölcsönszerződéssel szerepel Fehérváron.

Akiket nem kell majd keresni a kék-fehérek vasárnapi összeállításában, ők a sérültek. Stefanos Evangelou, Csonka András, Csóka Dániel is különmunkát végez, ahogy Yohan Croizet is, akinek a bokája a múlt heti, Paks elleni találkozó előtt fordult alá.