Az újabb megállapodás aláírására a zalaegerszegi városházán került sor, ahol Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere, Török Róbert, a ZTE KK Kft. ügyvezetője, dr. Jaramani Rafik, a Zalakerámia Zrt. elnök-vezérigazgatója, Vera Lasselsberger, a Zalakerámia Zrt. igazgatósági tagja, valamint dr. Gyimesi Endre, a Zalakerámia ZTE KK tiszteletbeli elnöke volt jelen.

Valamennyien ennek a hosszú kapcsolatnak az értékét emelték ki, hiszen az a sportban sem megszokott, sőt, inkább kuriózum, ha egy cég ilyen hosszú időn át kitart egy sportklub mellett. Balaicz Zoltán polgármestere kiemelte, hogy két érték is találkozik ebben az együttműködésben, egyrészt a Zalakerámia mint egy tradicionális vállalat, másrészt az egerszegi kosárlabdaklub. A város első embere kiemelte, hogy annak idején olyan alapokat fektettek le ennek a megállapodásnak a kezdetén, amelyek biztos alapot adnak most is ahhoz, hogy a névhasználói szerződést ismét megkössék.

Az alapokat pedig dr. Gyimesi Endre fektette le, aki a város korábbi polgármestereként volt jelen azokon a tárgyalásokon. Ő azt emelte ki: a ZTE KK 2010-es bajnoki címében és későbbi bronzérmében is döntő volt, hogy egy ilyen támogató állt mögötte.

A Zalakerámia Zrt. igazgatósági tagja, Vera Lasselsberger egy kiváló együttműködésről beszélt.

- Nagyszerű dolog, hogy ez az együttműködés tart egy ilyen nagy múltú csapattal. Cégünk elkötelezett a társadalmi szerepvállalás terén is, az itteni közösségnek pedig számítanak ezek a kapcsolatok. A cég itt Zalában is fejleszteni kívánja a tófeji gyárat és a termelést, köszönet a kiváló együttműködésért Zalaegerszeg városának és bízunk benne, hogy közösen legyőzünk minden új kihívást- mondta el Vera Lasselsberger, majd sor került az újabb egy éves megállapodás aláírására.