A vb nyitó napjai tartogatták a mezőny nagy része számára a különböző kategóriák előfutamait a 3.5-től a 35 köbcentis hajómodellekig bezárólag. Egy-egy kategória népszerűségét a nevezők között az is érzékelteti, hogy hány elődöntőt kell rendezni a hétvégi finálékig úgy, hogy egy-egy futam során 10-12 hajó rajtolhat. A felnőtt korcsoport 7.5-ös, vagy éppen a 15 kcm-es kategóriájában kimondottan sok alkalommal hangzik, vagy hangzott fel a startolási procedúra e napok során...

A cseh csapat ifjú tagjának segít vízre tenni a modelljét segítője a kanizsai Csókakázó-tónál Fotó: Gergely Szilárd

Egy kicsit szűkítve a látókört, s a dél-zalai házigazdák szemével is a világeseményre tekintve, a Canissa Modellező SE részéről – két futama és javítása között – Lekszikov Zsolt avatott be minket röpke két perc alatt abba, miként is képzeljük el ezt a sokszor tán zártnak, mégis annál érdekesebbnek tűnő közeget.

– Vegyük például a lengyeleket. Az egy dolog, hogy sokan jönnek, de szinte felhúztak egy kis szervizfalut, itt vannak, jól érzik magukat – fogalmazott Lekszikov. – A franciákon eleve látod, milyen profik külcsínben is, de ugyanúgy mondhatom ezt a belgákra is. Az olaszok? Eljött a legjobb technikát gyártója, a britek meg iszonyatosan remek háttérrel bírnak. Hadd ne soroljam, mit jelent ez anyagi kondíciókban. Még pont a kínaiakkal kapcsolatban fogalmazhatok úgy, hogy aligha a legerősebb csapatukkal érkeztek meg. Persze, hihetetlen nagy a merítési lehetőségük, szóval ezt is relatíve értsük. Egy biztos, bombamezőny jött össze, de éppen ezért világbajnokság a világbajnokság. Nálam, valamint a magyar válogatott kanizsai tagjainál a helyzet jelen pillanatban kevésbé szerencsés. Voltak technikai problémák, de volt bójafogás is, de azzal zárnám, nem panaszkodunk...

A versenyzők mellett egy színtérrel arrébb, miként a modellezők, úgy a mentőcsapat tagjai is teljes odafigyeléssel dolgoznak a világbajnokság ideje alatt, hiszen egy-egy futam ideje alatt 4-5 alkalommal is riasztják őket a boruló, ütköző, leálló hajók végett. A segítség pedig nem késik, a járgányok gyorsan kezelőik kezei közé kerülnek, s jöhet is a villámgyors javítás, majd az ismételt vízre tétel. A megtett körök száma ugyanis egy igencsak fontos kritérium az előfutamok során is.