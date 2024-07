A ZTE labdarúgó csapata 1972-ben jutott fel először a hazai élvonalba, azóta 42 szezont töltött az első ligában és 11-et a másodikban. Egyszeres bajnok, egyszeres kupagyőztes klub, a most következő szezon pedig sorozatban a hatodik lesz, hogy az NB I.-ben szerepel a ZTE FC.

A klubhoz közelállóknak és a ZTE szimpatizánsainak ezek az adatok nyilván nem jelentenek már újdonságot, mi is csupán a tényszerűség kedvéért írtuk le, hiszen most már minden ZTE-drukkert az foglalkoztat, milyen lesz a következő szezon. Nos, pénteken Egerszegen indul a 2024-2025. évi NB I. (még egy pénteki mérkőzést rendeznek 20.15 órától, amikor az újonc Nyíregyháza a másik újoncot, az ETO FC-t fogadja), a ZTE FC pedig egy jó rajtban bízik.

A nyár során nagy volt a mozgás a keretben, meghatározó emberek távoztak, elsősorban Bedi Bencére, Dombó Dávidra, Zoran Lesjakra, Antonio Mancéra és Ubochioma Meshackra gondolunk, de másutt folytatja Gyurján Márton, Guy Hadida, Kovács Barnabás, Soltész István is. Kölcsönbe kerül Lendvára Szalay Szabolcs, Klausz Milán, Senkó Zsombor, valamint a Fehérvár FC-hez Huszti András. Ami az érkezetteket illeti, új igazolás Gundel Takács Bence (Budafok), Dénes Csanád (Siófok), Nyíri Vince (Haladás), Marko Cubrilo (bosnyák, FK Igman), kölcsönjáték után pedig végleg a ZTE FC-hez került az elmúlt szezont is kék-fehérben töltő Yohan Croizet, Kiss Bence, Várkonyi Bence és Stefanos Evangelou. Kölcsönbe érkezett Csonka Andás (FTC, Budafok), Bakti Balázs (Puskás FC), és visszatért a lendvai kölcsönből a kapus Németh Ervin.

Gyakorlatilag biztos, hogy a ZTE FC kerete még változik az átigazolási határidő végéig, bármikor bejelenthetnek még új igazolást. Ami indokolt lenne, hiszen a felkészülési mérkőzések is megmutatták, hogy például a támadósorba mindenképpen kell még egy vagy két karakteres futballista, de a középpályára és a védelembe is. Márton Gábor, az együttes szakvezetője is valószínűleg avval számolt, hogy a felkészülésre, illetve annak a végére már többen lesznek. Az edzőmeccsek közül mindössze egyet nyert meg, öt meccsén kikapott és egy döntetlenje is volt a csapatnak. Mindez mégis csalóka, hiszen a játék az nem volt rossz a vesztes meccseken sem, de a góllövés nem ment. A főpróbán, a múlt szombati Zete Fiesztán rendezett ZTE FC - Sibenik találkozón is úgy nyert a horvát első ligás együttes 2-1-re, hogy az első félidőben a zalaiaknak voltak nagyobb helyzetei, fölényben futballoztak. Az, hogy Márton Gábor vezetőedző a Sibenik ellen nem azt a csapatot küldte a pályára, amelyet majd a pénteki, MTK elleni nyitányon fog, ebben biztosak vagyunk. Ettől függetlenül az erősítés nemcsak, hogy indokolt, hanem szinte kötelező még a ZTE esetében, hiszen a cél továbbra is az NB I.-es tagság megőrzése lesz. Ennél vérmesebb remények egyelőre nem látszanak, jelen pillanatban a legfontosabb az lenne az egerszegiek számára, hogy elkapják a rajtot és ne ragadjanak be. Az első hosszabb szünetig, vagyis a szeptemberi válogatott meccsek miatti háromhetes pauzáig hat bajnokit játszik le a ZTE FC, sorrendben MTK, Puskás FC, Paks, Fehérvár FC, FTC, DVSC.