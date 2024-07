Kepe Tibor, a Nagykanizsai Olajbányász SE 30 évvel ezelőtt NB I-be jutott csapatának kapitánya személyes élményeket is szerezett az idei tornáról.

– Ott lehettem Stuttgartban a magyar–skót meccsen és életre szóló élményekkel gazdagodtam – mesélte. – És nem is csak a pályán történtekre gondolok, mert olyan barátságos emberekkel, mint a skót szurkolók, még nem találkoztam. A torna egészéről amúgy nincs jó véleményem, a biztonságra törekvés, a rengeteg oldalpassz förtelmesen unalmas. Néhány csapat üde színfoltot jelentett, az osztrákok jól játszottak, sajnáltam a kiesésüket, s ugyanígy a törökökét is. A magyar válogatott az utóbbi időkben magasra tette a lécet az eredményeivel, most viszont egyszerre jelentkezett minden hiba, amit korábban sikerült kiküszöbölni a játékból. De nem történt tragédia, hiszen így is majdnem továbbjutottak a csoportból. A két elődöntő már jó meccs volt, ezért bizakodom, hogy a döntő sem csak a tét miatt lesz majd emlékezetes. A favoritjaim a spanyolok, ők az egész Eb-n élvezhető futballt nyújtottak, bár nem lesz könnyű dolguk, mert az angol csapat is javulóban van.

„A Bányász” említett, NB II-es bajnokcsapatának mestere, Keszei Ferenc ötödik éve Balatonkeresztúron él, ám sem Zalától, sem a futballtól nem szakadt el: a jövő héten kezdi a munkát a Semjénháza vármegyei I-es gárdájának élén. És természetesen követte az Eb-t is, bár:

– Be kell valljam, volt néhány meccs, amit kikapcsoltam, annyira unalmas volt nézni a „hatszázezer” oldalpasszt. Legutóbb az 1990-es évek elején, az olasz catenaccio korában állt a taktika fókuszában ennyire a biztonság, sok edző újra felismerte, hogy lehet nyerni 1-0-ra is, és minden mást felülír, hogy a kapujukat megvédjék a góltól és várják a nagy esélyt kontrából, vagy rögzített helyzetből. Sajnálom és remélem, hogy még az én életemben visszanyeri becsületét újra a támadójáték. Gondot jelent az is, hogy sok játékos kifacsarva, túlságosan fáradtan érkezett a tornára. Itt említhetem a magyar csapatot is, melynek eddig eredményes játéka alapjaiban rendült meg azzal, hogy a védelmében a sérült, sérülésből visszatérő, illetve meccshiányos játékosok olyan hibákat követtek el, amiket mostanában nem szoktak. Egyetlen csapat volt, a spanyol, melynek minden meccsét élveztem, épp ezért a döntőben is nekik szorítok. Az angolokra nagyon dühös voltam, mert a futballt csalva vergődték végig az Eb-t, de tagadhatatlan, hogy az elődöntőben nagyot javultak. Az sem lehetetlen, hogy ez részükről szándékos formaidőzítés volt, akkor pedig különösen emlékezetes esténk lesz vasárnap.