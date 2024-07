Ha kihagynánk a Lokomotiva szót az ellenfél nevéből talán azt hihetnék sokan, hogy a ZTE FC 2002-es Bajnokok Ligája-ellenfele volta szerdai rivális, de nem... Az NK Zagreb nem ugyanaz az együttes, amely ma a horvát negyedik ligában szerepel, ellenben az 1914-ben alapított "Vasutasok" az alacsonyabb osztályokban való szereplés után 2009-től folyamatosan az horvát élvonal tagja. Egyszer volt ezüstérmes, összességében stabil élvonalbeli együttes, amely az elmúlt 15 esztendőben gyakorlatilag a középmezőny tagja.

A találkozót végül nem Mariborban, hanem attól nagyjából húsz kilométerre nagyon szép környezetben rendezték meg. A hőség ugyanúgy nem tágított itt sem, mint néhány órával korábban Lendván, amikor az egerszegiek keretének másik fele a szlován 2. Ligás NK Bistricával mérkőzött meg. Márton Gábor vezetőedző a horvátok ellen egy erősebb összeállítású csapatot vezényelt pályára, de leve, az ellenfél is minőségibb együttes volt. A találkozó első félidejében a horvát csapat szerzett vezetést egy beadás után. Az egerszegieknek is voltak helyzeteik, de semmi sem jött be nekik, aztán a második félidőben egy előre ívelés után labdát szerzett a zágrábi csapat és egy félpályás ívelés után megszerezték a második találatukat is.

A ZTE FC csere nélkül játszotta le ezt a találkozóját, összességében nem játszott rosszul, de a befejezéseknél hadilábon állt a szerencsével. A látottak alapján több volt ebben a mérkőzésben.

NK Lokomotiva Zagreb - ZTE FC 2-0 (1-0)

ZTE FC: Gundel-Takács - Várkonyi, Szendrei, Evangelou, Medgyes - Mim, Sankovics, Kiss B. - Dénes, Spoljaric, Sajbán.