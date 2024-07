A szünetben újabb utánpótlás játékosokat köszöntöttek, akik korosztályaik legjobbjai voltak.

A második félidőre három helyen változtatott Márton Gábor és a horvátok is három friss embert küldtek pályára. Be is talált a ZTE csapata Szendrei révén, de les miatt érvénytelenítették a találatot (igaz, egy ideig a helyi szpíker ünnepelte a gólszerzőt…), de továbbra is váratott magára a hazai gól. Márton Gábor újabb négy játékost küldött pályára (közben a horvátok is alaposan frissítettek), majd nagy ováció mellett kicsivel később a héten visszatért Yohan Croizet is lehetőséget kapott a játékra. Nem maradtunk ZTE-gól nélkül, hiszen a 76. percben egy gyors és szép akció után Vogyicska hozta helyzetbe Németh Dánielt, aki középről higgadtan lőtt a kapuba. Viszont nem sokáig örülhetett az egyenlítésnek a zalai csapat, ugyanis kihagyott a védelem, Kulisic pedig közelről a felső léc segítségével újra vezetést szerzett a Sibeniknek. A ZTE FC nagy erőket mozgósított az újbóli egyenlítésért, de már nem jött össze a gól.