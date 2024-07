Hatodik alkalommal szervezi meg a ZTE SKK nyári lövésztáborát, amely hétfőn kezdődött. A fókuszban természetesen a sportlövészet áll, megismerkednek a fiatalok a fegyverekkel és azok helyes használatával is. Kizárólag az olimpiai eszme szem előtt tartásával, és sport célra történő használatára.

A sportlövészeti ismeretek mellett a délelőtti órákban a sportlövész oktatásokra és a megfelelő lövészeti technikák elsajátításán van a hangsúly, de emellett a fiatalok más szórakozási lehetőséget is kipróbálhatnak, mint a darts, a ping-pong vagy a csocsójáték. A délutáni időszakban viszont a közreműködő társszervek segítségével teremtenek minél érdekesebb programokat. A Logiscool-lal például programozási ismeretekkel gazdagodnak, a Magyar Honvédség, és a Sport és Hobby Kutya Park is kínál nekik érdekes programot, de például a Zalai Spartan Training Group és a Zalaegerszegi Birkózó SE révén a küzdősportokba is belekóstolhattak, illetve a tábor zárásáig belekóstolhatnak még.

A ZTE SKK elnöke, Somogyi Péter pedig arról nyilatkozott lapunknak, hogy mennyire érzik sikeresnek táborukat, de az a tény, hogy hatodik alkalommal szervezik meg, talán a választ is már előre vetíti.

- Hatodszor rendezzük meg ezt a tábort, de igazából az elmúlt négy év az, amikor már egymást követő nyarakon vagyunk így együtt - említette Somogyi Péter. - Vannak olyan gyerekek is, akik visszajáró táborozók, hiszen sportfegyverekkel megismerkedni, ezeket kézbe venni, nagyon máshol nem tehetik meg. Annyiban újdonság is volt az első, 2018-ban megszervezett táborunk, hogy korábban nem is nagyon volt ilyen lövésztábor. Kivéve persze a régi MHSZ-es időket, de azok már nagyon rég voltak... Viszont mondhatom, hogy a mi példánkon felbuzdulva ma már más lövészegyletek is tartanak az országban hasonló nyári táborokat. Ami pedig klubunkat illeti, a ZTE SKK is profitál ebből, hiszen mindig maradnak olyan tanítványok, akik nem csak nyáron, hanem később bekapcsolódnak az egyesület életébe. Hadd említsem meg Süle Nimródot, aki például itt kezdett, de itt is ragadt és ma már országos bajnokságokat nyer, az idei táborban pedig szinte már a helyettesem...