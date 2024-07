A horvát első ligás Varazdin elleni felkészülési mérkőzésről bővebben is beszámoltunk, így csak néhány mondat erejéig térnénk vissza rá. A kétszer 60 perces találkozó abból a szempontból mindenképpen hasznos volt, hogy a keret valamennyi tagja meccsterhelést kapott, főleg egy igencsak fárasztó hét lezárásaként, hiszen az egerszegi futballisták a hét közben sem pihentek... A fáradtság érződött a játékon, viszont a harcosságra nem lehetett panasz. Márton Gábor vezetőedző együttese érdekes módon a hatvan perces periódusok második felében (egyébként 30 percenként térfelet cseréltek a csapatok és volt egy kis szünet is) játszott jobban, a 2-0-s vereség pedig kissé csalóka a látottak alapján. Noha nem volt nagy játék, de a döntetlen jobban megfelelt volna a játék képének egy horvát élvonalbeli és egy láthatóan jó erőkből álló Varasddal szemben.

A ZTE FC kerete nem teljes, ez jól látszott a szombati találkozón is. Leginkább a támadósorból hiányoznak azok a típusú játékosok, akik a kis lehetőséget is gólra tudják váltani. A távozott Antonio Mance szintű játélkost nem lehet találni minden szezonra, de persze a ZTE FC vezetői most is azon dolgoznak, hogy sikerüljön góllövőt találni. A tavasszal kölcsönkapott Gruber Zsombor fiatal kora ellenére segített az együttesnek, de az FTC játékosa. Úgy tudjuk, hogy a zalaiak még nem mondtak le róla, hogy esetleg az ő esetében még egy kölcsönadás összejöjjön. Erről senki nem beszélt, de Yohan Croizet még egy opció lehet (bár ő nem kifejezetten támadó), hiszen kölcsönből visszatérve Újpestre, kikerült az első keretből, nem számítanak rá, de nyilván van egy értéke a játékosnak, amiről senki nem akar lemondani. A Zeténél azt is meg kell fontolni, hogy mennyit érne meg a klubnak megszerezni, de ezt tényleg csak a kék-fehéreknél tudják, hogy mennyire van egyáltalán napirenden ez a téma klubon belül.

Ugyancsak a ZTE FC-t érintő hétfői hír, hogy az MTK Budapest zalaegerszegi vendégjátékával kezdődik a labdarúgó NB I. OTP Bank Liga 2024-2025. évi idénye. A magyar szövetség (MLSZ) hétfőn a honlapján tette közzé az első két forduló pontos menetrendjét, amelyben közölték: a mérkőzések kezdési időpontjait több tényező is befolyásolta, köztük a nemzetközi kupákban résztvevő csapatok programja, valamint a közmédia olimpiai közvetítéssorozata.

Az idény július 26-án, pénteken a ZTE-MTK Budapest mérkőzéssel kezdődik, s ezen a napon még egy találkozót rendeznek: az újoncok csatáján a Nyíregyháza a Győrt fogadja.