A hétfő óta a szlovéniai városban tartózkodó egerszegi NB I-es csapat délelőtt 11 órakor a szlovén második ligás NK Bistrica együttesével találkozott. Pontosabban, a ZTE FC keretének egyik fele készülődött erre a találkozóra, hiszen 17 órától Mariborban a horvát élvonalbeli NK Lokomotiva Zagreb következik Márton Gábor vezetőedző csapata számára. Persze a délelőtti meccset nem hagyták ki a Mariborba készülők sem, akik a lendvai új edzőközpont melletti fák árnyékából figyelték társaik játékát.

Nem volt könnyű dolga a pályán lévőknek, hiszen már 11 órakor elérte a hőmérséklet a harminc fokot. A ZTE FC csapatában egy próbajátékos is megtalálható volt délelőtt, a 19 éves bosnyák Amar Zahirovic, aki az NK Osijek játékosa. A mérkőzés első félidejében többet volt a labda a zalaiak térfelén, előbb a kapufa mentett, majd gyakorlatilag az első félidő vége előtt nem sokkal két perc alatt két gólt lőtt a szlovén együttes. Nem lett sokkal könnyebb dolga a zalaiak ezen sorának, hiszen a szlovén csapat a második félidőre gyakorlatilag teljes sort cserélt. Mellékesen, érdekes volt a szerda délelőtti helyszín, hiszen a lendvai akadémia egyik pályáján éppen a ZTE FC edzőmeccse zajlott , a mellette lévőn pedig a szlovén élvonalba frissen feljutott NK Nafta edzett. A lendvai együttes gyakorlatilag a ZZTE FC testvércsapata, már ott van kölcsönben soraikban a kapus Senkó Zsombor, a támadó Szalay Szabolcs és hétfőtől már Klausz Milán is itt edz, hiszen őt is kölcsönadták az egerszegiek, amit hivatalosan kedden este jelentettek be.

A második félidőben a korábban már egy jó szabadrúgással jelentkező Németh Dániekl alig tévesztette el a kaput, aztán ugyanő nem sokkal később már nem hibázott, amikor értékesített egy helyzetet. Többet kezdeményezett ebben a félidőben a ZTE, az NK Bistrica gyakorlatilag kontrázott. Németh Dániel került aztán jó helyzetbe, de mellé ment a labdája, pedig az egyenlítés már benne volt a meccsben. Végül nem jött az újabb zalai találat, nyert a szlovén ellenfél.

ZTE FC-NK Bistrica 1-2 (0-2)

ZTE FC: Németh E. (Barbalics) – Nyíri, Safronov, Deme, Cubrilo – Csóka Do., Boros (Vogyicska), Csonka, Bakti – Zahirovic (Györe L.), Németh D.

Gólszerzők: Németh D. (58.), illetve Krapukhin (38.), Opacic (40.)