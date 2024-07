A Kis Iskolák Sportversenye annyiban tér el a diákolimpiák többi döntőitől, hogy a 200 fő alatti iskolák fiataljainak küzdelmeiben a fiúk labdarúgásban, a lányok kézilabdában mérkőztek meg, az atlétikaversenyeken pedig mindkét nem képviselői részt vesznek. Természetesen az országos döntőre itt is a megyei finálékon át vezetett az út.

A fiúk labdarúgó küzdelmében a csesztregi Kerkai Jenő Általános Iskola csapata joggal bízhatott idén is jó helyezésben, hiszen tavaly harmadik lett az országos döntőn. A pécsi tornán a csesztregiek már a csoportmeccseken is remekeltek, hiszen a maximális ponttal, négy győzelemmel és 30-1-es (!) gólkülönbséggel jutottak tovább. A keresztjátékban sem lassult a csesztregi henger, következett egy 6-0-s győzelem Nagybajom ellen, majd egy 8-1-es siker a Villány ellenében. Ez a két győzelem pedig a döntőbe repítette a fiúkat, ahol a Hegykő sem tudta megállítani őket, és a Csesztreg 5-0-ra győzött, amivel diákolimpiai bajnok lett. Jutott a különdíjakból is a csesztregieknek, hiszen a gólkirály Bazsika Botond lett, a legtechnikásabb játékos pedig Bagó Benett, míg a bajnokcsapat testnevelője különdíjat Lukács Brigitta kapta.

Képünkön balról a csesztregi Bazsika Botond, aki az egyéni hárompróba számot nyerte meg, jobbról a borsfai Valentine Luke Jon, ő a 800 méteres számban lett bronzérmes

Fotó: ZH

A bajnokcsapat tagjai: Bagó Benett, Bakonszegi Péter, Bazsika Botond, Burján Artúr Dániel, Horváth Fernandó Zoltán, Kocsis Márk, Lelkes Boldizsár, Németh Kevin, Rákos Gergő, Tánczos Kornél. Testnevelő-edző: Lukács Brigitta, Kissné Szatmári Szilvia.

A leány kézilabdázók között az egervári Egervári László Általános Iskola képviselte a zalai színeket. A lányok két győzelemmel léptek tovább csoportjukból, a keresztjátékban viszont kikaptak a Mecseknádasdtól, így bronzmérkőzést játszhattak. A bronzcsatában a Hajmáskér 20-12-re nyert a zalaiak ellen, így az Egervár a 4. helyen végzett az országos döntőn.

Az atlétikai versenyekben is remekül szerepeltek a zalaiak, hiszen két elsőség és két ezüstérem mellett egy bronzérem is jutott nekik. Az ezüstérmet az alsópáhoki Dr. Szántó Imre Általános Iskola fiú hárompróba csapata (Lázár Máté, Juhász Dávid, Kárpáti Levente, Teplán Maximilián, Tóth Boldizsár, Szabó Hunor) szerezte meg 2363 ponttal nagyon szoros versenyben, hiszen az alsópáhokiak mindössze 7 ponttal maradtak csak el a győztes tiszadobiak mögött. Azonban az aranyérem sem sokat váratott magára, hiszen az alsópáhoki fiú svédváltó (Kárpáti Levente, Szabó Hunor, Tóth Boldizsár, Lázár Máté) 2:24,23 perccel országos diákolimpiai bajnok lett. A lányoknál a csapatversenyben a csesztregi Kerkai Jenő iskola a 12. helyen végzett, míg a leány svédváltóban az alsópáhoki lányok a 7. helyen végeztek.