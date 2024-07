BSC Siófok - FC Nagykanizsa 0-2 (0-1)

Siófok, 400 néző. Jv.: Kovács G.

FCN: Verpecz - Ekker, Kovalovszki, Szanyi, Terbe - Godzsajev - Vukk, Kondor (Török, 55.), Szökrönyös, Lőrincz (János, 83.) - Gránicz (László, 55.). Edző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: Kondor (7.), Török (95.).

Többszörösen különleges meccs volt a tegnap esti. Részint a tavaly még NB II-es házigazda több mint 40 év után került ismét a magyar labdarúgás harmadik vonalába, míg a zalaiak számára kivételes eseményt jelenthetett a villanyfényes találkozó. Ráadásul a két csapat váratóan a csoport élmezőnyéhez tartozik majd, így összecsapásuk rangadónak is volt nevezhető.

A 7. perc elején pedig a zalai csapatból Kondor saját ínyencséggel járult hozzá az estéhez: jobbról mintegy 23 méterről bombázott a léc alá, 0-1. Hatalmas gól volt, de valami köze azért a hazai kapusnak is volt hozzá. Kondor egy erőteljes fejessel is jelentkezett még, majd a 19. percben óriási zalai helyzet maradt ki: Ekker ugratta ki Lőrinczet, aki jó átvétellel került ziccerbe, de csak az oldalhálót találta el. A Siófok eleinte többet birtokolta a labdát, de a félidő derekától már ebben is a Kanizsa volt a jobb, a zalaiak fürgébbek és elszántabbak voltak, rendre gyorsan visszaszerezték a labdát. A szünet előtti utolsó negyedórában a vendégek némileg visszaálltak és próbáltak kontrázni: két formás akciójuk közül az egyik lesen, a másik pontatlan passzal végződött.

A siófoki kapura lövés nélkül eltelt első félidő után az 51. percben szöglet után egy hazai fejes majdnem eltalálta Verpecz kapuját. Felpörgött a hazai csapat, rendre vezette a veszélyes akciókat, míg a vendégek belekényelmesedtek kissé a vezetésbe. Az 57. percben Nimsz került ziccerbe, de gyámoltalan lövését Verpecz fogta. A vendégek edzője cserékkel segítette elő a sorok rendezését és jó darabig ismét eseménytelenné vált a meccs. A 73. percben ismét Verpecznek kellett résen lennie, aztán a 87. percben még Godzsajev mentett nagyot, míg a hajrában az egyre inkább kinyíló hazaiak ellen a Nagykanizsa előtt adódott több gólszerzési alalom. Az utolsó végén pedig Török beállította a végeredményt.