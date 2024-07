Abszolút indokolt csere volt a szünetben a ZTE együttesében Spoljaric lehívása, hiszen gólt kellene lőni, Németh Dánielben pedig benne lehetett a találat. A horvát fiúnak meg volt egy félideje, de nem sikerült neki, vagyis jöjjön, valaki más... Gyökeres változást nem hozott a második félidő eleje sem, valamivel többet birtokolta a labdát az MTK, de a kapuk nem forogtak veszélyben. Egyelőre, tegyük hozzá, hiszen volt még vissza fél óra a mérkőzésből, ami idő alatt ez is változhatott még. Mindkét csapat frissített, Vogyicska és Croizet érkezett hazai oldalon a pályára, és tényleg jól jött volna egy gól... Azt nehezen lehetett eldönteni, hogy a meccs addigi részében ki állt közelebb a vezetéshez, talán egyikük sem, ezért jöhetett volna egy hazai találat, ami akár győzelmet is érhetett volna. A volt egerszegi Demjén Patriknak gyakorlatilag nem volt védenivalója, s noha a hazai kapust, Gundel-Takács Bencét azért próbára tették néha a vendégek, de olyan iszonyatosan sokszor őt sem. A meccs hajrájára teljesen behúzódott a ZTE, aztán a 84. percben Gundel-Takács Jurinának passzolta a labdát egy kirúgásnál, az előtte beállt vendégjátékos pedig csak tíz centivel helyezett az üres kapu mellé... Ebben az időszakban a játékvezetői tevékenységet is érhette kritika, de inkább arra kellett már hazai oldalon vigyázni, nehogy egy végzetes hibával az egy pont is elússzon. A 86. percben aztán Németh D. kapott jó labdát Croize-től, Demjén kifutott a kapujából, de a zalai támadó végül nem tudott kapura lőni, azt a pillanatot ugyanis, amikor még megtehette volna, azt már elszalasztotta... A ZTE FC végzete a 92. percben jött el, amikor egy bedobás után érkező bal oldali beadásnál Jurina maradt üresen a kapu előtt, és 8 méterről a kapuba fejelt, 0-1.