A megyei futball - szándékosan nem vármegyei... - , ahogy a köznyelvben szerepel, a hazai labdarúgás legnagyobb hátországát adja. A legkisebb települések nevei is megtalálhatók itt, vagyis a futball oda is elér. Nem véletlenül mozgalmas a nyári időszak ilyenkor a regionális szövetségeknél, vagy nevezzük őket nevükön, a vármegyei igazgatóságokon. Zala sem kivétel ez alól és a múlt hét végével lejárt a nevezési határidő.

A nevezések alapján nincs meglepetés. A Zala vármegyei I. osztályba 14 csapat adta le nevezését, új szereplő - mint várni lehetett - a ZTE FC II. csapata. Az egerszegi kék-fehérek a legutóbbi szezonban az NB III-ban szerepeltek, azonban kiestek, a klub vezetése pedig úgy döntött, hogy a második csapat a megyei egyben folytassa. Várhatóan az utánpótlás csapataikban szereplő játékosok alkotják majd a kék-fehérek együttesét, de mindenképpen színesítik a bajnokságot jelenlétükkel. Amúgy nem példa nélküli sem a ZTE második csapatának megjelenése a megyei bajnokságban. Az 1990-es évek elején, a későbbi, újra NB I.-es csapat tagjait is adó együttesre épült az a csapat, amely játszott a megyeiben, akkor még ifistákkal felállva. Csak példaként, Kocsárdi Gergely, Szőke Péter is tagja volt az az 1992/93-as megyeiben is szereplő együttesnek. Persze, más volt az a futball és más a mai, mindenesetre érdekes színfoltja lesz majd a "ZTE ifi" megjelenése ebben az osztályban. A bajnok Csesztreg nem nevezett az NB III.-as osztályozóra, így marad a vármegyei I. osztályban.

A II. osztályba 16 együttes nevezett, érdekesség, hogy a bajnok Böde és a második Páterdomb is marad ebben az osztályban, noha nekik lett volna lehetőségük feljebb lépni.

A III. osztályba 55 csapat nevezett, s ugyanúgy, mint legutóbb, négy csoportban indul majd a pontvadászat augusztusban. Ami érdekes, hogy a beérkezett nevezések alapján az Északi csoportba 18 együttes szeretne szerepelni, hiszen vannak új nevezők, a Déli csoportba 15 csapat adta le a nevezését. A Nyugati (12) és a Keleti (10) csoportok létszáma "hagyományosan" kevesebb, mint az előző kettőé, s amikor véglegessé válik, hogy kiknek a nevezését fogadják el, a csoportok végleges beosztása is megtörténik.