Lapunk hasábjain is találkozhattak Betlehem Dávid nevével már akkor, amikor még csak éppen, hogy elkezdte az úszást. Már gyerekként is korosztálya legjobbjai közé tartozott, aztán jöttek a hazai mellett a nemzetközi sikerek is. Akkor még zalai színekben nyílt vízi úszásban 2018-ban már ifjúsági világbajnokságon volt bronzérmes, 2019-ben ifi Eb-n második (7,5 km), és még ebben az évben az EYOF-on 10500 méteren lett ezüstérmes országos korosztályos rekorddal.

2020-ban igazolt Veszprémbe, országos ismertségre tett szert, főleg a 2022-es magyarországi világbajnokság után, ahol 10 km-en ötödik lett. Nyílt vízi csapatversenyben világversenyeken volt tagja az érmes magyar együtteseknek, néhány hete pedig a belgrádi Európa-bajnokságon 5 km-en aranyérmet akasztottak a nyakába. Élete első olimpiájára készül Betlehem Dávid, akit erről is kérdeztük, hiszen nagyon sokan szorítanak érte itt Zalában is.

– Próbálok ugyanúgy készülni, mint bármelyik más versenyemre, úgy tekintek rá, mint az év fő versenyére, ami éppen egy olimpia – árulta el érdeklődésünkre Betlehem Dávid, amikor megkerestük. – Két számban indulok, a medencés 1500-on jó időben bízok, ami esetleg döntőt érhet. Nyílt vízen pedig bármi megeshet az első nyolc között…

Felvetésünkre, hogy melyikben örülne esetleg jobban egy jó helyezésnek, így felelt:

– Teljesen mindegy, ha a medencében jön ki jobban a lépés, nem fogok megsértődni önmagamra… A nyílt vízi versenytől természetesen többet várok, hiszen ott értem el eddig legnagyobb sikereimet is, azt tekintem fő számomnak.

A zalai kötődést sem kerülhettük meg beszélgetésünkkor, és Betlehem Dávid nem is titkolta, csak jó élményeket őriz itteni sportolói pályafutásáról.

– Én mindig pozitívan gondolok az egerszegi klubnál eltöltött évekre, s talán sokan azt gondolhatnák, hogy haragban váltunk el, erről szó sincs – mondta Betlehem Dávid. – Nagyon jó a kapcsolat most is Horváth Csaba edzővel, neki sokat köszönhetek. Tulajdonképpen közösen találtuk ki, hogy a hosszabb távokra készüljek, annak ellenére, hogy a medencés számokban is úsztam korosztályos rekordokat. Aztán jött a koronavírus-járvány, és a féléves leállás, valamint az új uszoda építése, s akkor úgy láttuk jónak, ha Veszprémbe igazolok. Ott olyan versenyzők mellé kerültem, akik már előrébb jártak mint én, és ki volt taposva az út előttem, hogy még sikeresebb legyek. A család továbbra is itt él, ha tudok, hazajövök, de nehéz, hiszen szoros az időbeosztás.