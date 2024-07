Az első turnus most ért véget, és mint megtudtuk, tartalmas hetet töltöttek együtt a srácok. Pataky Gergő táborvezetővel pénteken az Alsóerdei Szabadidő és Élményparkban beszéltünk, hiszen azt a napot itt töltötték a gyerekekkel.

A hét elején viszont főleg futball volt a főszerepben, de mint megtudtuk, a táborozók elsősegélynyújtó oktatáson is részt vettek, de jártak az Aquaparkban és minden a mozgásról szólt. A gyerekeknek nagy élményt jelentett például a ZTE Aréna bejárása, ahol stadiontúrán vettek részt, sőt a ZTE FC labdarúgócsapatának tagjaival is találkozhattak, akikkel készülhetett a közös fotó, és persze az autogramokat is begyűjthettek.

Egy hét kihagyás után július 15-től újabb egyhetes focitábort szervez az ASC, és a mostani hetet elnézve valószínűleg akkor sem fognak unatkozni majd a srácok…