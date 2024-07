Először próbájátékra érkezik a kosaras 1 órája

NBA-s múlttal is rendelkező játékost igazolt a Zalakerámia ZTE KK

Vasárnap este újabb külföldi játékos leigazolását jelentette be a Zalakerámia ZTE KK NB I. A-csoportos férfi kosárlabda csapata. A 30 esztendős Billy Garrett egy 2019-es, tíznapos szerződés keretében négy mérkőzésen az NBA-ban is pályára lépett a New York Knicks együttesében.

Kerkai Attila Kerkai Attila

Ezzel a montázzsal mutatta be a ZTE KK az új játékosát Fotó: zetekosar.hu

A pontdobó hátvéd (shooting guard) Billy Garrett Jr. 1994. október 16-án született Chicagóban, 198 cm magas játékos, aki az Egyesült Államokon kívül eddigi pályafutása során játszott a a francia (Chalon), a lengyel (Czarni Slups, Arka Gdynia, Legia Warsawa) és a görög (Larisa) élvonalban is, közölte az egerszegi csapat honlapja. Legutóbb, februártól a spanyol második ligás Cantabria együttesének volt a játékosa, de egy kézsérülés miatt csupán egy meccsen lépett pályára. Billy Garrett augusztus 15-30. között próbajátékon vesz részt a ZTE KK-nál és ezt követően léphet életbe a szerződése.



