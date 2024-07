Eddig két felkészülési mérkőzést játszott az FC Nagykanizsa, előbb Balatonfüreden nyert 2-0-ra, majd szerda este a vármegyei bajnokság ezüstérmesét, a Hévíz csapatát győzte le 5-0-ra. A találkozón már pályára léptek az új szerzemények, de előbb a távozókról. Gombos Zsolt vezetőedző mellett a legutóbbi bajnokságban bronzérmes együttestől többen távoztak, köztük alapemberek: Kálovits Henrik, Szilágyi Adrián, Major Ernő, Hajnal Gergely, Sági Marcell, Varga Dominik, Haála Kada, Pintér Dániel és Zsemlye Balázs is másutt folytatja pályafutását.

Ennek megfelelően sok az érkező is, és az első helyre talán a kapus, Verpecz István kívánkozik. A 37 esztendős hálóőr NB I-es múlttal rendelkezik, hiszen a DVTK és sok éven át a Debrecenben védett. Onnan került Paksra, majd a Balmazújvároshoz, a legutóbbi öt szezonban pedig az NB II-es Haladás együttesét erősítette. Verpecz a kanizsaiak tájékoztatása szerint a kapusedzői feladatokba is besegít a csapatnál. Ugyancsak a kapusposztra érkezett az Észak-Keleti csoport bajnoka, a Putnok hálóőre, Mészáros Dávid. Van egy visszatérő is a csapatba, hiszen a korábbi házi gólkirály Ekker Milán a Kaposvártól tér vissza. Török László a III. Kerülettől érkezett, a fiatal támadó Vukk Zsombor a Bonyhád-Majostól, s ugyancsak a támadósorba érkezett Gránicz Patrik, akinek van NB I.-es tapasztalata is, de főleg NB II-es a Békéscsaba, az ETO és a Kozármisleny színeiben lejátszott 151 mérkőzésével. legutóbb az NB III-as Tiszafüredben futballozott.

Az FC Nagykanizsa kerete még nem végleges, s mi is beszéltünk Lánczos Attila ügyvezetővel, aki elmondta, vannak még tárgyalásaik, néznek még próbajátékosokat is, akik például a Hévíz ellen is szerepeltek.

A bajnoki rajt július 28., ami biztos, hogy az FC Nagykanizsa jövő vasárnap az NB II-ből kiesett Siófok vendége lesz, de pontos menetrendet még nem közölt az MLSZ. A csoportbeosztásokat viszont elkészítette, a Délnyugati csoport tagjai a következők, azaz ők lesznek a nagykanizsai ellenfelei: Kaposvári Rákóczi, Pécsi MFC, Siófok, Nagykanizsa, PEAC, Dunaharaszti, Iváncsa, Szekszárd, Majosi SE, Ferencváros II., Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, Főnix FC, Bonyhád VLC, Dunaföldvár, Paks II., MTK II.