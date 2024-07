Hat új játékos Kanizsán 54 perce

NB I.-es múltú kapust igazolt az FC Nagykanizsa

Lassan az FC Nagykanizsa NB III.-as labdarúgó csapata is a felkészülése hajrájához ér, és eddig nem sok információ került nyilvánosságra a csapatról azon kívül, hogy Gombos Zsoltot Gabala Krisztián váltotta a kispadon. Most viszont már érkező és távozó játékosokat is bejelentettek.

Kerkai Attila Kerkai Attila

z eddigi érkezők, balról Török László, Verpecz István, Ekker Milán, Lánczos Attila ügyvezető, Mészáros Dávid, Vukk Zsombor, Gránicz Patrik Fotó: FC Nagykanizsa

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!