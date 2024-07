A napközis táborban a foglalkozásokat az egyesület táncoktatója és elnöke, Lekszikov Csaba és másik oktatója, Lekszikov Dóra tartották az általános iskolás korosztálynak.

Vidáman telnek a napok a napközis táborban

Fotó: Szakony Attila

A napközis táborban minden a tánc körül forog

– Korábban már két turnus lezajlott, ami ténylegesen a klubtagjainknak szólt – mondta Lekszikov Csaba. – Most olyan gyerekekkel ismertetjük meg a társas- és versenytáncot, akiket érdekel. Minden a tánc körül forog, hiszen a játékokba is belecsempészünk különféle mozgásformákat, így vidáman telnek a napok. A fiatalok élvezik a bemelegítést is, olykor minden izomcsoportot átmozgatunk. A táncórán az alaplépésekkel, ritmusokkal kezdünk, ezután angolkeringő, cha-cha következik, de belekóstolhattak a gyerekek a jive-ba is. Valamint a tangó is megfogta őket, s néhány könnyebb lépést megtanulhattak. Minden táncos mozgásforma hasznos, a társas- és versenytánc azért is jó, mert elsajátításához olyan törzsizmokra van szükség, melyek a későbbiekben meghatározzák a helyes és egészséges testtartást. Nagyon jó lenne, ha minél több fiatal sportolna, hiszen a mozgással egy fontos lépést teszünk az egészséges életmód felé. Persze a tánc, mint minden más, lemondással jár, de hosszú távon beérik a belefektetett munka gyümölcse.