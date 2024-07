Egymást érik az országos bajnokságok az úszóknál, és az elmúlt három héten három korosztály legjobbjai vetélkedtek egymással. Szegeden a Zalaco ZÚK csapatát ketten képviselték a cápa-korosztály bajnokságán. Sándor Sarolta (2012) több számban is döntőt úszott. A 800 méteres gyorsúszásban 4. helyet sikerült megszereznie, ráadásul egyéni csúccsal és a 400 m-es gyorsúszó számban is döntős volt, melyben egy újabb 4. hely lett az övé. Ezt követően 200 m gyorson került be a legjobbak közé és a 6. helyen végzett. Sándor Sarolta az 1500 méteres gyorsúszásban is érdekelt volt még és ugyancsak egyéni csúccsal az 5. helyen zárt. Lewicki Hana Giselle (2012) sérüléssel bajlódott az ob előtt, az indulása is kétséges volt, de végül vállalta a szereplést. 200 m pillangón a 13. helyen zárta a versenyt.

Következett a gyermek korcsoport, melynek képviselői Hódmezővásárhelyen találkoztak, ahol a Zalaco ZÚK két versenyzővel vett részt: Hamusics Cecília (2011) gyorsúszásban állt rajthoz, legjobb eredményeit 800 és 1500 méteren szerezte, 12. helyen zárta a versenyt. Mellette Balogh Áron (2011) a fiúk 1500 méteres versenyében a 12. helyet szerezte meg.

Legutóbb pedig kövezett a serdülő korosztály országos bajnoksága, melyen öt Zalaco ZÚK úszó indult. Kaposváron Nagy Napsugár (2008) szinte tündökölt, teljes leány mezőny legjobbja lett, és az ezért járó különdíjat is elnyerte. Két héttel korábban a junior nyílt vízi Eb-n szerzett érmet, Nagy Napsugár ezúttal a medencés ob-n remekelt. Gyártotta az aranyérmes helyezéseket, és megjavított két megyecsúcsot is, ezért nem is volt kérdés, hogy kiérdemelte a 2024. év legeredményesebb női serdülő úszójának járó hatalmas serleget is. Nagy Napsugár csak a gyorsúszó számokban indult, 200 méteren (2:04,63) egy bronzéremmel nyitott, de aztán már csak aranyakat nyert: 400 méteren (4:14,72), 800 méteren (9:44,01) és 1500 méteren (16:34,77). Ez utóbbi három számban pedig időeredményével már most kvalifikálta magát a 2025-ös ifjúsági Európa-bajnokságra.

A ZÚK részéről Aouich Meryem (2008) és Németh Emília (2009) a gyorsúszó távokon kívül 400m vegyesen is rajthoz állt, Németh Luca (2008) inkább a hátúszó számokban indult, mindhárman jó versenyzéssel a magyar mezőny első harmadában végeztek, s több egyéni csúcsot is javítottak. A még fiatalabbak közül Sándor Sarolta (2012) és Besenczi Hella (2014) felfelé versenyezve inkább a tapasztalatszerzés miatt érkeztek Kaposvárra.