Tasi a normál számban 582 körrel nyert, míg a 40 vegyesben 387 körrel lett az első. Farkasné Keczeli Biankának 545, illetve 360 körrel szerezte meg az aranyérmet, ezzel eljutott az 50. bajnoki címéig. A Keszthelyi BEFAG Erdész LK kiválósága tavaly előtt tért vissza a versenyzéshez (korábban junior világ- és Európa-bajnoki címeket szerzett), és rögtön aranyakat szerzett.

Keczeli Bianka, kezében a 49. és 50. bajnoki címéért járó kupákkal, mellette edző-édesapja, Keczeli Zoltán az eredményhirdetés után

Fotó: Góth Imre

A bajnoknő erre kitért. amikor arra kértük, mondja el, milyen érzés volt megszereznie az 50. bajnoki aranyát.

– Meghatározó országos bajnokság volt ez a mostani számomra, amolyan mérföldkő, több szempontból is - mondta Farkasné Keczeli Bianka. - Egyrészt embert próbáló időszak, kemény hónapok vannak mögöttem egy váratlan, súlyos egészségügyi helyzet miatt, így csaknem irreális elképzelés volt még hetekkel, napokkal ezelőtt is, hogy egyáltalán részt tudok rajta venni. Ugyanakkor aki ismer, pontosan tudja, hogy számomra a legjobb “rehab” a lőtér közelsége. Így - mérlegelve a helyzetet és figyelembe véve a körülményeket - a felépülés elősegítése és felgyorsítása érdekében is úgy döntöttem, hogy mégis rajthoz állok. Másrészt, az ötvenedik bajnoki címtől csupán kettő választott el a tavalyi év végén... Az idei évre vonatkozóan az volt az elsődleges célom, hogy 2024-ben meglegyen az kerek szám. Akkor persze még nem sejtettem, hogy az életnek más tervei is vannak, viszont dacolva minden nehezítő körülménnyel, vállaltam a versenyzést. Végül felkerült az i-re a pont, ami fantasztikus érzés és amiért végtelenül hálás vagyok. Közös érdem, közös érem, hiszen ez egy igazi csapatmunka volt. Szüleim és a sporttársaim egyaránt óvva, vigyázva, aggódva engedtek a lőállásba, voltak elérzékenyült és roppant nehéz pillanatok, de támogatóan, segítve, sportszerűen és bajtársiasan fordult felém mindenki. Az érmeket Góth Imrétől Gyenesdiás alpolgármesterétől, valamint Dr. Iglódi Endrétől, a Magyar Olimpiai Akadémia elnökétől vehettem át, édesapám, a BEFAG LK elnökének, egyben edzőmnek a felkonferálásával, ami külön öröm számomra.