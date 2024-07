A legutóbbi bajnokság negyedik helyén végző Zalakerámia ZTE KK is alakítja keretét. Az már a szezon végén eldőlt, hogy a január végén érkezett vezetőedző a német Matthias Zollner folytatja a munkát a kék-fehéreknél, és a keret kialakításában is részt vesz. A kék-fehérek az új szezonra való keret kialakításánál eddig Sitku Márton érkezését jelentették be Sopronból, valamint Takács Milán és Takács Martin szerződtetését az Alba Fehérvártól. Illetve, egy légióssal való megállapodásuk is van Isaiah Bigelow személyében, aki az Egyesült Államokból érkezik.

Szerdán pedig újabb hír érkezett, ami szerint a DEAC csapatától igazolnak egy fiatalt, a 22 éves, 205 cm magas Csizmadia Attilát. A magas posztokon bevethető kosaras korábban játszott Pakson is, a legutóbbi szezonban főleg a DEAC U23-as együttesében mutatta meg magát az NB I. B-csoportjában. Egy másik bejelentés szerint a Zalakerámia ZTE KK saját nevelésű játékosa, Szalay Domonkos újabb egy évvel, 2026-ig hosszabbította meg szerződését a kék-fehérekkel. A 19 esztendős Szalay Domonkos a legutóbbi szezon végén kapott egyre több szerepet a csapatban és bizonyította is, hogy lehet rá számítani.

A ZTE KK légiósai közül senkinek nem kínált szerződést, tavaly Danilo Osztojic-csal hosszabbítottak, aki most távozott, ráadásul országon belül váltott klubot, hiszen a minap jelentették be, hogy a DEAC csapatához igazol. Az már korábban eldőlt, hogy Németh Ákos az Alba Fehérvárnál folytatja, s nem marad a keretben Csuti Kornél, Makkos Dávid és Simó Bence sem.

A tervek szerint a csapat augusztus elején kezdi meg felkészülését. A tavalyi keretből Szalay Domonkos, Keller Iván, Tóth Ádám, Csátaljay Péter és Gyimes Áron maradt. Egy légióst már igazoltak, de további három külföldi kosaras érkezése még várható. A 2024-25-ös szezontól az NB I A-csoportban bajnoki találkozókon a mérkőzések a 12-es meccskeretébe mindössze négy, nem hazai nevelésű játékost lehet szerepeltetni és megszűnik az U23-as fiatalszabály is.