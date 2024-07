Öthetes felkészülés után érkezett el az idő a ZTE FC csapata számára is, hogy megkezdje új idényét a hazai labdarúgás élvonalában. Az egerszegi együttes hazai pályán kezdi meg a 33 fordulóból álló sorozatát, pénteken 18 órakor a ZTE Arénában az MTK Budapest lesz az ellenfél. A nyitány előtt Márton Gáborral, ZTE FC vezetőedzőjével ültünk le beszélgetni és sorra venni, mi történt a felkészülés alatt, mi az, amit szerinte sikerült elvégezni a nyári felkészülés alatt és persze arról is szó esett, mi az, amivel elégedett lenne a nyitányon a szakvezető.

Elsőként arra kértük ZTE szakvezetőjét, hogy röviden értékelje a felkészülést.

- Azt a munkát, amit elterveztünk, nagyjából sikerült elvégezni - kezdte evvel Márton Gábor. - Az első időszakban a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, az újonnan érkezett játékosok felmérése is megtörtént, hogy hol tartanak. Az edzőmérkőzéseken nem sok sikerélményben volt részünk, noha a mutatott játékkal elégedettek lehettünk, de nem ment a gólszerzés. Sok helyzetet alakítottunk ki, de a befejezések nem sikerültek. Az én filozófiám, hogy minden támadó lőjön gólokat, vagy az előkészítésben vegyen részt. Az előkészítés, azt gondolom, rendben volt, hiszen az edzőmérkőzéseken sok helyzetünk volt, de a befejezésekben volt a hiba.

Márton Gábort kérdezve elmondta, az új játékosoknak volt lemaradása azokhoz képest, akik már korábban is a csapat tagjai voltak, de ez nem volt meglepetés. A beépítésük volt, akinél könnyebben ment, volt, akinél nehezebben, de ez is mindig változó, ebben sincs meglepő. Visszatérve az edzőmérkőzésekre. A szakvezető kiemelte, a Varazdin, a Lokomotiva Zagreb és a Sibenik elleni találkozóik azok, melyek mérvadók, és el is mondta, miért. A többin vegyes csapat szerepelt, vagy éppen gyengébb volt az ellenfél. A három említett találkozón az ellenfelek nem nagyon tudtak helyzeteket kialakítani, de találtak gólokat, míg a ZTE FC-nél ezeken sem ment a gólszerzés, noha a helyzetek megvoltak.

Következik a nyitány, a pénteki, MTK elleni találkozó, ami már élesben megy, vagyis a bajnoki pontokért. A ZTE FC szeretné jól indítani a szezont, de nem lesz könnyű.