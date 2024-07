- Nem, ezzel egyáltalán nem számoltam! - válaszolta arra a felvetésre, megfordul-e a fejében, hogy nem lesz ott Párizsban. - Tudtam, hogy ott leszek. Ha történetesen Rio de Janeiróban nem szereztem volna kvótát, a világranglistán elfoglalt helyezésemmel is szinte biztosan kvalifikáltam volna. Azt nem tagadom, hogy volt bennem párszor olyan érzés az elmúlt hónapokban, vagy egy évben, hogy a fenébe, éppen csak lemaradtam a kvótáról. De például Rióban, amikor légpisztolyban egy helyezéssel csúsztam le róla, nem is volt időm ezen gondolkodni. Másnap már sportpisztollyal edzettem, aztán jött a verseny és a döntő, amin aztán a kvótát is megszereztem. (...) Nem huppanok le a fotelba, mert megvan a kvóta, hiszen versenyben kell lenni folyamatosan. Az olimpiáig ez marad a ritmus és függetlenül attól, hogy megvan a kvóta, eleve erre készültem. Talán jobb is, hogy eddig tartott ez a folyamat, mármint, hogy eddig nem került még a nevem mellé a kvóta megjelölés, hiszen így folyamatosan koncentráltnak kellett maradnom és versenyben.

Most, hogy eljött az utazás pillanata ismét megkerestük a bajnoknőt, aki viszont udvariasan arra kért bennünket, hogy már nem szeretne nyilatkozni a verseny előtt és mások interjúkérelmét is visszamondta. A Magyar Sportlövők Szövetsége múlt heti, a sportlövő olimpikonokkal rendezett sajtóbeszélgetésén kiemelte: három évvel előtti tokiói szerepléséből megtanulta, hogy nem az volt az egyetlen lehetőség az életében, és hiába rontott, ettől még "nem lett vége a világnak".

- Azt is megtapasztaltam akkor, hogy az olimpia is ugyanolyan, mint bármelyik másik verseny, hiszen ugyanazok az ellenfelek és ugyanazzal a pisztollyal, ugyanúgy lövök, mint akár az edzéseken. Szeretnék technikailag és szellemileg is jól versenyezni, valamint büszkén hazajönni - mondta Veronika, akinek az elsődleges célja a döntőbe jutás, mint mindig.